Ce 2020 a été une année compliquée, jusqu’à présent, il est impossible d’assimiler pleinement que de nombreuses personnes ont été enfermées chez eux pendant près de six mois et surtout, que pendant tout ce temps, il s’est passé beaucoup de choses auxquelles personne ne s’attendait. Cependant, Le monde de la technologie n’a pas reposé, et l’exemple parfait en est Apple, car dans quelques jours, ils nous révéleront sur quoi ils ont travaillé.

Il y a quelques mois à peine, la société organisait l’édition 2020 de la Worldwide Developers Conference (WWDC), la conférence où tous les développeurs de l’entreprise nous présentent les améliorations et innovations de leurs prochains systèmes d’exploitation. En eux, ils nous ont fait progresser tout ce qui arriverait à iOS, iPadOS, MacO et même d’autres aspects tels que l’amélioration du son dans les Airpods Pro, mais ce ne sont pas les seules surprises que cette année nous réserve.

Vous pouvez également lire: IOS 14, MACOS BIG SUR ET SON SURROUND SUR AIRPODS PRO: TOUT CELA A ÉTÉ ANNONCÉ À LA WWDC 2020

Apple nous a laissé habillés et ébouriffés

Dès le début du 8 septembre Apple a organisé une énorme conversation sur les réseaux sociaux (surtout sur Twitter) pour quelque chose de très particulier. Il s’avère que ceux de Cupertino ont mis de côté un hashtag spécial –Avec tout et emoji– pour un événement très spécial, on ne savait rien et que tous les geeks de la technologie pensaient probablement, aujourd’hui nous aurions des nouvelles importantes de l’entreprise.

Plus tard, les rumeurs ont été éclaircies, Eh bien, la société a confirmé que ce sera jusqu’au 15 septembre à 12 heures, heure centrale du Mexique. –Et pendant que nous nous préparons tous à donner le cri d’indépendance–, lorsque vous ferez une très grande annonce lors d’un événement entièrement en ligne. Mais pendant que nous attendons qu’ils révèlent ce qu’ils ont entre les mains, ici, nous vous disons ce qu’ils pourraient nous présenter lors de cet événement Apple.

L’iPhone 12 arrive-t-il?

Peut-être que c’est l’appareil que tout le monde attend, Eh bien, croyez-le ou non, cela fait presque un an qu’Apple a lancé les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cependant, grâce à la pandémie de coronavirus, des informations ont commencé à émerger selon lesquelles ils pourraient probablement retarder la sortie de l’iPhone 12 et il ne sortirait pas à la date à laquelle nous sommes habituésmais apparemment cela aurait changé.

Selon MacRumors, la société souhaite que le nouveau téléphone soit le protagoniste de cet événement et selon ce qu’ils mentionnent, nous aurons trois modèles différents. L’iPhone 12 sera le smartphone le plus abordable et sera disponible en options de taille 5,4 et 6,1 pouces., le 5.4 étant le plus petit iPhone lancé par Apple depuis des années, bien que bien sûr, ils ne laisseront pas de côté les téléphones haut de gamme.

Ce nouvel iPhone serait censé venir sans casque ni adaptateur secteur

La même source indique que l’iPhone 12 Pro aura deux présentations: 6,1 et 6,7 pouces mais oui, tous les téléphones auraient des écrans de bout en bout et Face ID avec des caméras TrueDepth. La gamme 2020 d’iPhones sera censée prendre en charge le réseau 5G et en termes de conception, cela changerait un peu, étant plus proche du style de l’iPad Pro qui élimine les bords arrondis qui ont été utilisés depuis l’iPhone 6.

Beaucoup achètent les modèles haut de gamme pour les appareils photo et le téléobjectif dont ils disposent, C’est pourquoi ils chercheraient à implémenter dans ces nouveaux iPhones, des scanners LiDAR similaires à ceux de l’iPad Pro, et des écrans 12o Hz. Enfin, MacRumors dit également que tous les nouveaux iPhones utiliseront des puces A14 ultra-rapides et méfiez-vous, car cherchant à réduire les coûts, Ils peuvent ne plus inclure l’adaptateur secteur et les écouteurs normalement fournis avec un iPhone.

Nouvelle Apple Watch et iPad Air

Avec les nouveaux iPhones, L’Apple Watch Series 6 devrait également arriver, qui n’aurait apparemment pas beaucoup de changements significatifs par rapport à la cinquième génération qu’ils ont présentée l’année dernière. Ils peuvent inclure de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de suivre l’état de santé, cependant, Il a également été dit que cela inclurait la détection du niveau d’oxygène dans le sang.

Apple travaille également sur de nouveaux iPad, et l’événement pourrait servir pour révéler le nouvel iPad Air 11 pouces dont on parle beaucoup et qui est censé avoir un plein écran avec Touch ID et auquel ils auraient intégré un bouton d’alimentation sous l’écran. Il pourrait également y avoir un nouvel iPad à bas prix, mais nous ne verrons peut-être pas cela le 15 septembre.

Autres produits Apple qui pourraient également présenter

Les ordinateurs Apple sont presque toujours en mouvement, c’est pourquoi peut-être Ils pourraient comporter un MacBook Air rafraîchi et un iMac 23 pouces ou 24 pouces redessiné, mais il est probable que Cupertino les conservera pour une présentation ultérieure après nous avoir montré les nouveaux iPhones.

D’autres produits que nous avons pu voir cet événement pourraient être de nouveaux écouteurs sans fil, le Studio AirPods, le ainsi mentionné AirTags –Qui se développent depuis des années–, un nouveau chargeur sans fil et même un HomePod beaucoup plus petit à un prix plus abordable. Il ne reste plus qu’à attendre le 15 septembre pour se rencontrer et s’exciter avec tout ce qu’Apple a en main.

Voir sur YouTube