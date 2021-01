Ce sont les trois premiers smartphones Motorola qui devraient arriver en 2021.

Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Motorola

Bien que 2020 ait été une année très intéressante en termes de technologie, avec des smartphones qui nous ont laissé un très bon goût dans la bouche à la fois du haut, du moyen et du bas de gamme, Il est temps de tourner la page et de voir ce que 2021 nous réserve.

L’année dernière, Motorola, l’une des entreprises les plus importantes, nous a surpris avec de nombreux appareils qui, bien qu’ils ne soient pas au sommet du marché, c’étaient des smartphones vraiment intéressants pour tous ceux qui recherchaient un bon rapport qualité prix. Un exemple clair, le Motorola Moto G8 Power et son autonomie allant jusqu’à 3 jours.

Et maintenant, Quelles surprises nous réserve Motorola en 2021? Pour le moment, tout cela est ce que nous savons.

Moto G Stylus 2021

Bien que le téléphone n’ait pas encore été présenté, nous connaissons pratiquement tous les détails de ce qui sera l’un des smartphones les plus intéressants de la firme grâce à la possibilité de l’utiliser avec un stylet, comme s’il s’agissait d’un Galaxy Note.

C’est un terminal avec un corps en plastique brillant fini en noir et une façade occupée principalement par l’écran Full HD + de 6,8 pouces de diagonale.

Bien sûr, le stylet optique intégré au corps de l’appareil ne manque pas, qui permet certaines fonctions axées sur la productivité et la créativité grâce à des applications et des fonctions dédiées.

À l’intérieur, il aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 675 accompagné de 4 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh et, malheureusement, Android 10 comme système d’exploitation. Le tout pour environ 349 $.

Moto G Power (2021)

Selon les rumeurs, le Moto G Power de 2021 sera un smartphone de 6,55 pouces (1600x720p) avec une triple caméra arrière 48MP + 2MP + 2MP et comme son prédécesseur une batterie spectaculaire de 5000 mAh.

Malheureusement ce ne sera pas l’exposant maximum de puissance et c’est qu’il aura le Qualcomm Snapdragon 460 ou le 662. Par contre on sait aussi qu’il arrivera (encore une fois regrettable) avec Android 10 et il n’aura pas de support NFC ou Dual SIM . Sans aucun doute un appareil plutôt humble mais qui ravira tous ceux qui recherchent une batterie de qualité.

Moto G Play (2021)

Un autre téléphone à partir duquel on sait pratiquement tout grâce aux fuites C’est le Moto G Play (2021).

Encore une fois on ne sera pas devant un haut de gamme et c’est ça nous aurons le Qualcomm Snapdragon 460 comme processeur, le tout accompagné de 3 Go de RAM, d’un écran HD + (720 x 1600) et du système d’exploitation Android 10 malgré le fait qu’Android 11 est avec nous depuis longtemps.

Comme vous pouvez le voir, ces trois terminaux qui sortiront début 2021 sont des périphériques d’entrée et que Ils ne devraient pas coûter plus de 350 dollars / euros chacun compte tenu de leurs spécifications techniques.

L’entreprise américaine sait à quel point il est important de se différencier dans le bas de gamme, notamment avec la concurrence féroce d’entreprises comme Realme ou Xiaomi, donc Opter pour des batteries plus grosses et même un stylet peut amener les consommateurs à opter pour vos appareils plutôt que pour d’autres. 2021 sera-t-elle l’année de Motorola? Nous devrons le voir.