Quand il s’agit de Nintendo, beaucoup de personnages viennent à l’esprit qui, au fil des ans, sont devenus le fleuron de l’entreprise. Kirby Link, Donkey Kong n’en sont que quelques exemples, Mais si l’on parle de la mascotte du géant du jeu vidéo au Japon, c’est inévitable sans parler de Mario et de tout son univers, car il est l’une des figures les plus importantes de la culture pop.

Il s’avère que ce 13 septembre 2020, Il y aura 35 ans depuis le lancement de l’une des aventures les plus épiques du plombier le plus populaire de l’histoire, super Mario Bros. Bien qu’il soit déjà apparu il y a des années et même en 1983, il avait son propre titre solo, ce jeu vidéo a marqué un avant et un après pour lui, car il a jeté les bases de ce que nous verrions à l’avenir et qui révolutionnerait l’industrie.

Tombola Nintendo pour le 35e anniversaire de Super Mario Bros.

Et comme ce n’est pas n’importe quelle célébration, Nintendo a jeté la maison par la fenêtre annonçant beaucoup de choses spectaculaires, qui bien sûr, ici nous vous dirons en détail. Il s’avère que tout comme elle l’a fait ces derniers mois et grâce à la pandémie, la société a organisé un événement virtuel où elle a largué les bombes sur le 35e anniversaire du bien-aimé Super Mario Bros. et nous pouvons vous assurer que la grande majorité d’entre eux fera pleurer les joueurs.

Depuis le début, absolument rien n’a été sauvé, car ils ont montré une surprise que tous ces nostalgiques des jeux vidéo attendaient. S’ils faisaient partie de ceux qui ont eu l’opportunité de jouer le Super Mario 64, il Super Mario Sunshine ou Super mario galaxie et ils manquent de les avoir dans leur vie, Nous avons une excellente nouvelle pour vous, car la société les relancera pour la Nintendo Switch.

Sous le titre de Super Mario 3D All-Stars, nous aurons ces trois jeux vidéo emblématiques en un seul endroit, bien sûr, avec l’essence qui nous a fait tomber amoureux d’eux mais se combinant avec des graphismes complètement améliorés, s’adaptant totalement à la console de l’entreprise. En plus de cela, il comprend également un lecteur de musique avec lequel vous pouvez écouter la bande originale des trois jeux. Les joueurs pourront profiter de la musique même avec l’écran de la console Nintendo Switch éteint.

Si vous ne voulez plus avoir cette merveille dans votre collection, Nous vous disons que Super Mario 3D All-Stars sera disponible à partir du 18 septembre et vous pouvez le précommander ICI. Mais pendant que ce jour arrive, Découvrez la bande-annonce spectaculaire ci-dessous avec lequel ils ont annoncé cette sortie:

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Ces dernières années et mois, Nintendo a travaillé main dans la main pour créer un ensemble qui mêle le meilleur des deux sociétés, les chiffres de la société danoise avec toute la technologie japonaise. Cependant, Il était très clair pour nous que ce n’était pas le seul projet qu’ils avaient pour amener Mario dans le monde réel, car au cours de cette conférence virtuelle, ils ont annoncé qu’un nouveau jeu et un nouveau titre appelé Mario Kart Live: Circuit à domicile.

Ce nouveau jeu vous permet de profiter de Mario Kart dans notre monde en utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lit pour rivaliser avec un vrai kart qui répond à toutes les actions que vous contrôlez comme Les courses de dragsters données dans le jeu, la voiture freine lorsqu’un objet vous heurte et peut être affectée d’autres manières en fonction de la course.

Pour l’obtenir, les joueurs doivent placer des arches pour dessiner un circuit dans leur propre maison, où la seule limite est l’imagination. La seule chose dont vous aurez à vous soucier est d’affronter Bowser et de gagner chacune des coupes, avec lequel vous pouvez débloquer des moyens de personnaliser les circuits et les costumes de Mario et LuigiVous pouvez également rivaliser avec trois autres joueurs en multijoueur local.

Ce jeu vidéo arrivera le 16 octobre avec deux modèles de kart inspirés de Mario et Luigi.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Ce nouvel appareil de collection est inspiré des consoles Game & Watch apparues dans les années 80 et qui à l’époque étaient très innovants. Les consoles portables originales, dont plus de 43 millions vendus dans le monde, ils incluaient un jeu et pouvaient même être utilisés comme montre.

Game & Watch: Super Mario Bros. a une croix de contrôle moderne. En plus de pouvoir jouer à des jeux classiques comme Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (sorti au Japon sous le nom de Super Mario Bros.2) et une version spéciale de Ball avec Mario. De plus et comme nous l’avons déjà mentionné, il fonctionne également comme une horloge pour décorer votre mur.

Ce joyau que tout collectionneur de joueurs voudra posséder sera disponible dans les magasins Nintendo le 13 novembre.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Nintendo ne s’est pas arrêté pour les rééditions. Cette version améliorée de Super Mario 3D World, initialement sorti sur Wii U, intègre la possibilité de jouer en mode coopératif en ligne et localement à des niveaux divers et originaux. Plus tard, les autres nouvelles fonctionnalités de ce jeu seront révélées.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira sur Nintendo Switch le 12 février 2021Pour l’instant, tout ce qu’ils ont révélé, c’est que de nouveaux seront mis en vente en même temps costumes pour les personnages: Mario Felino et Peach Felina, tous deux dans le même pack.

Super Mario Bros.35

Bien sûr, ils ne pouvaient pas laisser passer le titre classique pour lequel ils célèbrent. Ce jeu est sur une bataille en ligne, avec 35 joueurs face à face jusqu’à ce qu’ils soient le dernier Mario debout.… ou en fuite. Les ennemis vaincus sont envoyés aux niveaux des autres joueurs, et tout le monde peut utiliser des objets spéciaux pour profiter des rivaux … Maintenant tout va ici, la blague est de gagner.

Super Mario Bros.35 sera disponible le 1er octobre en format numérique uniquement et exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Mais méfiez-vous car ce titre ne peut être joué que jusqu’au 31 mars 2021-

Super Mario All-Stars

Enfin et surtout, Nintendo a annoncé que ce titre classique de Super NES reviendra dans nos vies remasterisé, car il comprend des versions améliorées de Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros.2 et Super Mario Bros.3, avec des graphismes 16 bits mis à jour, comme si dans les années 80 ils avaient avait les graphismes et la technologie que nous avons en 2020.

Et le meilleur de tous, c’est que ce titre rejoint le catalogue de jeux pour Nintendo Switch Online … ce 3 septembre.

