Depuis que Beckham a été annoncé comme couverture de FIFA 21, plusieurs footballeurs, dirigés par Ibrahimovic, sont contre EA Sports.

Un chapitre de plus dans le feuilleton FIFA 21 et les footballeurs, dans une révolte menée par l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a attaqué EA Sports pour avoir profité de son nom et de son image dans les jeux vidéo de la saga FIFA. Une guerre qui menace d’atteindre les tribunaux et qui a commencé, semble-t-il, quand on a dit que David Beckham recevrait plus de 40 millions de dollars pour être la couverture du jeu. Un fait qui a scandalisé Ibrahimovic et plus de footballeurs, même si la société nord-américaine a déclaré sans ambages que ces chiffres sont “faux et sensationnels”.

A récemment rejoint Mino Raiola, représentant du joueur et l’un des plus connus du secteur pour sa personnalité particulière. Qui a accordé une interview à Talksport là où le problème est venu au premier plan. L’agent a eu une conversation animée avec Simon Jordan, ancien propriétaire du club anglais Crystal Palace, pour en discuter. Et pour Raiola de dire ouvertement que cette affaire “est une question d’argent”.

Jordan a demandé à Raiola s’il s’agissait de se soucier de l’image d’Ibrahimovic ou s’il s’agissait plus d’argent, ce à quoi le représentant a répondu avec force: “C’est une question d’argent, d’accord? C’est une question d’argent parce que EA Sports n’est pas une fondation caritative. Il s’agit d’argent, de droits et de qui peut exploiter les droits de qui. Nous sommes d’avis qu’EA Sports n’a pas le droit d’utiliser les joueurs dans leurs jeux », a déclaré Raiola en colère.

Nous verrons quelle est la prochaine étape et où se termine cette bataille, puisque selon Raiola lui-même, jusqu’à 300 footballeurs soutiennent Ibrahimovic dans cette croisade. D’EA Sports, ils ont récemment déclaré qu’il ne s’agissait pas d’EA Sports ou de jeux vidéo, de joueurs ou de fans. C’est une bataille entre les agents de footballeurs et le FIFpro“.

Laissant de côté cette polémique, nous vous rappelons que FIFA 21 arrive le 4 décembre à PS5 et Xbox Series X et que dans ce rapport, nous vous disons toutes les nouvelles.

