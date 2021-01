Voici à quel point James de la Team Rocket serait beau et sensuel

Il Équipe Rocket est un groupe de chasseurs de Pokémon formé de deux membres et au sein de l’équipe les plus connus sont Jessie et James. Le but de cette paire a toujours été capturer le Pikachu d’Ash, cependant, en dépit d’être un menace pour la créature et son propriétaire était généralement le relief comique anime.

Grâce à cela, l’équipe a gagné l’affection de tous les adeptes de Pokémon et pour honorer l’un de ses fans – appelé hagotren – a fait un illustration de James appliquant un échange de genre assez particulier. Tu veux le voir?

Voici à quoi ressemblerait James de la Team Rocket en tant que femme

Ci-dessous, vous pouvez voir un dessin numérique montrant le James, personnage de l’équipe Rocket, seul celui-ci présente un joli look féminin.

James avec un échange de sexe

Comme vous le verrez, le nouveau James elle est assise en portant des longues bottes noires, une jupe blanche, un haut qui présente le lettre distinctive R et a toujours le coiffure et couleur de la version originale. Vous pourriez également être intéressé à voir Team Rocket avec un look encore plus anime.

Pensez-vous que ce nouveau James surpasse Jessie?

