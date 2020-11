La connexion Bluetooth est une exigence essentielle des autoradios modernes, car qui permet la transmission de musique depuis le mobile, ainsi que la réception d’appels en mode mains libres. Cependant, jusqu’à il y a quelques années, les modèles de voitures sans ces systèmes installés en standard étaient courants et, par conséquent, ils sont aujourd’hui obsolètes. Pour résoudre ce problème, l’une des options est d’acheter un nouvel appareil avec Bluetooth intégré, mais cela signifie se débarrasser de l’équipement d’origine et payer un technicien pour l’installation.

Heureusement, il y a un Alternative plus simple et moins chère pour équiper votre voiture d’une radio capable de lire de la musique depuis votre téléphone. Ce sont des émetteurs FM, qui servent de pont entre le mobile et l’autoradio. Leur fonction est simple: ils se connectent via Bluetooth à n’importe quel smartphone et convertissent l’audio en un signal FM qui peut être réglé sur l’autoradio. Grâce à cela, ils vous permettent également de prendre des appels mains libres et d’écouter toute autre notification ou son provenant du téléphone portable directement sur les haut-parleurs de la voiture.

Bien entendu, l’offre de ce type d’appareil est extrêmement large; mais de tous les Émetteur FM de marque Cocoda, qui est le meilleur vendeur sur Amazon. Sa qualité est soutenue par plus de 1000 clients, qui ils l’ont noté avec une moyenne de 4,3 étoiles sur cinq, dont près de 980 sont positifs. Ensuite, nous vous expliquons ses caractéristiques.

Trois formats pour lire de la musique

La principale qualité de l’émetteur Cocoda FM est qu’il permet à n’importe quel téléphone mobile d’être connecté via Bluetooth pour convertir ultérieurement l’audio en un signal FM. Grâce à son affichage LED intégré, vous pouvez sélectionner la fréquence FM sur laquelle vous souhaitez émettre – de préférence une sans signal d’une station – et syntonisez-le sur l’autoradio pour écouter la musique de votre smartphone sur les haut-parleurs de votre voiture. Mais il intègre également une fente pour cartes SD et un autre type USB – compatible avec des mémoires jusqu’à 32 Go – pour lire des fichiers audio MP3, WMA, FLAC ou WAV, entre autres.

Dans cette section, l’appareil brille par la qualité de l’audio qu’il transmet, car le utilisateur Rafael Reyes Carmona dans sa critique: «Il est entendu avec une clarté que j’ai été surpris. Quand il y a des silences ou que je n’allume pas la musique, je n’entends pas d’interférences ». Une opinion similaire a laissé le Communauté d’utilisateurs Martín, qui a également souligné la vitesse de connexion: «Il sonne à travers la radio avec une qualité très acceptable. Il se connecte au mobile dès que vous entrez dans la voiture ».

Effacer les appels en mode mains libres

Dans le cas où un appel arrive pendant que vous conduisez et écoutez votre musique avec cet émetteur, il n’est pas nécessaire de le déconnecter de Bluetooth pour y répondre, car le L’appareil est prêt à répondre, rejeter et recomposer les appels avec un seul bouton. De plus, il dispose de la technologie CVC pour éliminer le bruit du trafic et du vent, et ainsi offrir une plus grande clarté audio dans les appels.

«J’ai été surpris de la qualité de l’écoute des appels et de la facilité avec laquelle il est possible de le connecter au téléphone et de commencer à l’utiliser», commente l’utilisateur DjM dans son avis. De son côté, le client Ricardo recommande le produit pour ceux qui recherchent “la simplicité et pouvoir profiter du confort du mains libres sans problèmes”, et met également en évidence la grande «portée qu’il a si vous sortez de la voiture».

Deux ports de charge et éclairage LED

Gardez à l’esprit que l’écoute et la transmission de musique via Bluetooth génèrent une consommation plus élevée de la batterie mobile. Bien que ce ne soit pas un problème avec cet émetteur, puisqu’il dispose de deux ports USB de 5 volts chacun, qui permettent de charger deux appareils simultanément. De plus, grâce au fait qu’il dispose d’un anneau lumineux LED bleu, il facilite son utilisation dans les environnements sombres.

À l’utilisateur Daniel, qui, entre autres, a mis en évidence le facilité de réglage de la bande de la station et stabilité du signal FM, considère «vraiment confortable la sortie USB pour charger le mobile». «Je le recommande pour les voitures anciennes, sans radio Bluetooth», conclut-il dans son avis.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 18/08/2020.