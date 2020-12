L’histoire familiale de Naruto C’est l’une des plus attachantes de la série et comme elle se transforme au fil du temps jusqu’à devenir un héritage familial qu’il laisse, pour cette famille de cosplayers nous montre l’héritage du septième hokage Naruto Uzumaki commence à arriver à Boruto, son fils. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, un bébé de 6 mois exécute le cosplay Naruto le plus adorable que vous ayez jamais vu.

Vous avez tous aimé le cosplay de la famille Naruto, voici leur version de Boruto de Naruto

Bien qu’au début son mariage avec Hinata C’était assez controversé pour les fans qui voulaient créer une histoire avec Sakura, la vérité est qu’au fil du temps, la famille protagoniste vole nos cœurs et Naruto Il a cessé d’être juste une famille de ninja et de cours pour devenir une façon de voir la vie et de laisser un héritage familial. De plus, nous avons récemment vu Kakashi et Pakkun ensemble dans un cosplay sensationnel de Naruto.

Comme nous le voyons dans ces cosplayers, où nous voyons Hinata déjà Naruto déjà grand et avec son manteau Hokahe prendre par la main Boruto, un petit garçon habillé comme le personnage, car une famille qui fait du cosplay ensemble reste ensemble, disent certains.

