La dernière mise à jour sur les coronavirus que nous avons montre que la pandémie de COVID-19 frappe maintenant beaucoup plus le cœur des États-Unis, après des semaines et des mois où des endroits comme New York et la Floride ont été les plus durement touchés.

Le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche dans un nouveau rapport a identifié un État du Midwest, en particulier, comme ayant ce qui pourrait être la pire épidémie de coronavirus du pays à l’heure actuelle.

Cet État est l’Iowa, et le rapport des responsables de la Maison Blanche recommande à l’État de prendre des mesures comme la mise en œuvre d’un mandat de masque facial à l’échelle de l’État.

La dernière mise à jour du coronavirus reflétant l’endroit où le virus mortel COVID-19 frappe le plus durement en ce moment aux États-Unis montre que la pandémie s’enfonce plus profondément dans le pays, loin des points chauds que nous lisons depuis des mois maintenant dans des endroits comme New York et la Floride . Des poussées sont maintenant particulièrement observées dans le Midwest, comme à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, qui était auparavant considérée comme une sorte de modèle pour la réouverture des collèges à l’ère du coronavirus.

Malheureusement, et malgré un effort de test de masse des coronavirus englobant à la fois le personnel et les étudiants, l’université a annoncé qu’environ 1000 étudiants ont été testés positifs pour le virus depuis le début du programme de test COVID-19 deux fois par semaine à l’école en août. 16. En conséquence, l’école a annoncé un verrouillage pour les étudiants de premier cycle qui durera deux semaines. Entre-temps, sur une note similaire, les responsables de la Maison Blanche viennent de désigner un État voisin du Midwest pour avoir ce qui pourrait en fait être la pire épidémie de coronavirus du pays en ce moment (sur la base du nombre de nouveaux cas, ainsi que du taux de test positif) .

Le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche a envoyé un avertissement à l’Iowa dans un nouveau rapport sur l’État, qui semble avoir la pire épidémie de COVID-19 aux États-Unis au moment de la rédaction de cet article sur la base des 36,9 cas par jour pour 100000 habitants , ainsi qu’un taux de test de coronavirus positif d’un peu plus de 18%. L’avertissement du groupe de travail comprend la recommandation que l’Iowa ferme immédiatement tous les bars. En outre, il suggère que les repas à l’intérieur dans les restaurants soient réduits à 25% de la capacité normale des restaurants et que les autorités locales mettent en place un mandat de masque facial dans tout l’État.

« L’Iowa est dans la zone rouge pour les cas, indiquant plus de 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, avec le taux le plus élevé du pays », indique le rapport du 30 août, selon des comptes rendus de presse. « L’Iowa est dans la zone rouge pour la positivité des tests, indiquant un taux supérieur à 10 pour cent, avec le 5ème taux le plus élevé du pays. »

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a ordonné ces derniers jours à tous les bars, boîtes de nuit et brasseries de six comtés de fermer. Les restaurants ne sont pas non plus autorisés à vendre de l’alcool après 22 heures, mais Reynolds a jusqu’à présent résisté aux appels en faveur d’un mandat de masque facial dans tout l’État, qualifiant ces ordonnances de «non exécutoires».

Selon les données du New York Times, l’épidémie de coronavirus de l’Iowa est en hausse de 127% par rapport à il y a deux semaines, l’État enregistrant désormais en moyenne près de 1200 nouveaux cas de coronavirus par jour.

