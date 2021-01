L’un des meilleurs smartphones Apple arrive sur Amazon à prix réduit.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Eh bien oui, grâce à l’une des nombreuses offres d’Amazon Espagne, vous pouvez obtenir une réduction sur iPhone 12. Vous l’avez pour 869 euros dans sa version avec 64 Go de stockage, vous économisez 40 euros.

Si vous souhaitez obtenir l’un des derniers smartphones Apple, cet iPhone 12 est l’achat le plus recommandé. Les différences avec l’iPhone 12 Pro ne sont pas trop grandes et vous pouvez le trouver à un prix nettement inférieur. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Savoir plus: iPhone 12

Tout ce que vous gagnez avec l’iPhone 12

Les lignes de conception d’Apple n’ont pratiquement rien changé ces dernières années, cependant, les côtés plats de cet iPhone 12 offrent une nouveauté. Sur le devant, un panneau IPS de 6,1 pouces avec une résolution Quad HD, marqué par cette encoche reconnaissable qui intègre le système de reconnaissance faciale nord-américain, ID de visage.

Votre processeur est une bête, le A14 Bionique fabriqué par la firme californienne. Il est capable de déplacer facilement les applications les plus lourdes et les plus exigeantes. Il est livré avec une seule version de RAM, 4 Goet trois options de stockage: 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Apple A14 Bionic 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran OLED QHD 6,1 ″ 2 caméras arrière Batterie 2,815 mAh NFC

Au dos de cet iPhone 12, deux caméras 12 mégapixels. Sur son devant, un autre appareil photo 12 mégapixels. Ce n’est pas la configuration impressionnante que nous avons vue sur de nombreux appareils Android cette année, avec plusieurs caméras à l’arrière et deux capteurs à l’avant. Cependant, vous pouvez prendre de très bonnes photos avec votre mobile Apple, car le nombre ne fait pas tout et le traitement joue un rôle fondamental.

Le smartphone Apple arrive avec une batterie de 2815 mAh avec une charge rapide de 20 W. Il intègre également recharge sans fil et NFC, vous pouvez payer sans utiliser le portefeuille et avec l’aide d’Apple Pay. Comme vous pouvez le voir, nous parlons d’un haut de gamme qui possède certaines des meilleures fonctionnalités. Si vous vous entendez avec iOS et l’écosystème Apple, c’est un très bon achat.

Savoir plus: iPhone 12 Crazy: ce OnePlus vaut autant qu’un Redmi 9, seulement aujourd’hui