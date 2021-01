Le milieu de gamme OPPO est un bon achat en dessous de 200 euros.

Grâce à l’une des offres Amazon, vous pouvez prendre le OPPO A72 pour 192 euros. On parle de sa version globale, qui vient avec quelques très intéressants 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone OPPO est livré avec un écran de 6,5 pouces, l’un des processeurs Snapdragon de Qualcomm, 4 caméras arrière et une batterie qui atteint 5000 mAh. Nous vous disons toutes les caractéristiques du milieu de gamme chinois.

Le smartphone OPPO arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. On retrouve un design simple mais séduisant, et une façade occupée presque entièrement par le panneau. La seule interruption est le petit trou qui abrite votre caméra frontale. Fabriqué en verre, vous l’avez en noir et dans un bleu éclatant.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 665, un processeur que nous avons testé d’innombrables fois et avec lequel vous n’aurez aucun problème. Comme nous l’avons souligné au début, le modèle de cette offre s’accompagne de quelques éléments non négligeables 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,5 ″ + 4 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM, NFC

L’appareil chinois a 4 capteurs à l’arrière: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle Capteur 8 mégapixels, un capteur 2 mégapixels pour le mode portrait et un capteur pour le noir et blanc qui se répète avec 2 mégapixels. Dans le trou de son frontal, un capteur de 16 mégapixels.

La batterie de cet OPPO atteint 5 000 mAh et arrive à côté d’un Charge rapide de 18 W. Le terminal chinois dispose également d’un prise casque et Connectivité NFC. Grâce à cette technologie, vous pouvez payer avec votre téléphone mobile avec des applications telles que Google Pay, transférez également facilement des fichiers et associez des appareils d’une simple pression.

