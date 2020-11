Pouvez-vous imaginer l’USS Voyager qui traverse votre corps? Bien que ce ne soit pas encore possible, la nouvelle étude, publiée dans Soft Matter, explique que le mouvement d’un USS Voyager de seulement 5 millimètres a été testé et qu’il est imprimé en 3D. Et non, Il n’a pas besoin de moteurs pour y parvenir, seulement des réactions chimiques. Cela ouvre toute une fenêtre de possibilités. Oui, même qu’à l’avenir, ce navire pourra être utilisé pour voyager dans notre corps et administrer des médicaments.

Les physiciens du Université de LeidenAux Pays-Bas, ils ont imprimé en 3D l’un des vaisseaux de la série Star Trek, l’USS Voyager. Ce petit vaisseau est recouvert de platine, expliquent-ils dans The Verge. Ainsi, lorsque vous vous mettez dans une solution de peroxyde d’hydrogène, ce composé et le platine réagissent et le font bouger. Ils n’avaient besoin de rien d’autre pour la faire bouger. Ils ont également utilisé d’autres moyens pour voir s’ils bougeaient en raison de ces réactions.

Université de Leiden

Utilisations futures

mais pourquoi est-ce important? Pour de nombreuses raisons. Le premier, ce type d’expérience il est généralement fait avec des formes sphériques. Tester l’USS Voyager signifie donc aller au-delà de ce qui se fait habituellement. Les chercheurs “voulaient produire des résultats différents et repousser les limites de l’impression 3D”. De plus, faire ce type d’étude aussi fournit des informations sur les chiffres sur lesquels ils se fondent. Mais surtout, c’est en regardant vers l’avenir: ces minuscules chiffres pourrait être utilisé pour administrer des médicaments et d’autres thérapies.

De leur côté, les chercheurs de l’étude ont conclu que «les modèles 3D micro-imprimés pourrait être potentiellement utile pour des expériences supplémentaires. Et les formes inhabituelles utilisées pourraient offrir la possibilité d’obtenir plus de types de mouvements techniques de la part des micro-nageurs que les sphères et cylindres traditionnels. “

Il est encore temps (et des recherches supplémentaires seront nécessaires), mais pour le moment rien n’exclut que cet USS Voyager imprimé en 3D ne soit pas en charge, un jour, d’administrer le médicament ou le traitement dont nous avons besoin. Parfois, l’imagination est bien en avance sur la réalité. Nous verrons ce qui se passera dans le futur avec cet USS Voyager imprimé en 3D.

L’article Cet USS Voyager microscopique imprimé en 3D n’a pas besoin de moteurs, il «vole» seul a été publié dans Explica.co.