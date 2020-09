Une simple recherche sur Internet sur « Jennifer in Paradise » vous montrera des dizaines de répliques de cette photographie. Une icône dans l’histoire de la photographie, non pas pour sa valeur en tant que telle mais plutôt pour ce qu’elle représente pour le retouche photo numérique. Et c’est que la photographie intitulée Jennifer in Paradise a contribué à l’existence de Photoshop, une application qui a eu 30 ans en 2020 car 1990 a été l’année de la mise en vente de sa première version.

Cette image peut ne pas vous sembler familière. Mais si tu peignes les cheveux gris, sûrement l’avez-vous vu à plus d’une occasion. C’est l’une de ces photographies dont on parle de temps en temps dans les médias en ligne ou dans la presse elle-même. De plus, le Guardian anglais lui-même lui a consacré il y a quelques années un article expliquant son origine et qui était cette Jennifer.

Son histoire est également très curieuse. Il s’agissait de un exemple d’image. Une pièce jointe aux premières versions de Photoshop pour les acheteurs potentiels à voir de première main que pourrait faire ce logiciel pour réparer et corriger les photos. Cependant, l’image était si suggestive qu’elle a rapidement commencé à se répandre à un moment où Internet n’était pas encore ce qu’il est aujourd’hui. Si ce phénomène s’était produit aujourd’hui, nous dirions que Jennifer in Paradise est devenue virale. À une époque où les fichiers étaient principalement partagés par disquette.

Thomas Knoll a une idée

À plusieurs reprises, j’ai dit que le passage du temps pouvait être cruel pour certains. Ou pas, selon la façon dont vous le regardez. Nous connaissons des noms comme Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, pour le meilleur ou pour le pire. Cela sonne même à ceux qui n’ont pas touché à un ordinateur ou à qui l’informatique ou les réseaux sociaux sont indifférents. Mais ce n’est pas le cas avec d’autres noms tout aussi importants comme Thomas Knoll.

Frères Thomas et John Knoll. Source: Musée d’histoire de l’informatique

À Thomas Knoll Nous devons Photoshop, ou Display, c’est ainsi qu’il l’appelait au début. Ensuite, il l’a appelé ImagePro et enfin PhotoShop, mais c’est une autre histoire. Le fait est que Knoll a eu l’idée de créer un logiciel qui servirait à afficher les images en niveaux de gris, quelque chose de très utile si l’on considère que dans les années 80, de nombreux ordinateurs n’avaient pas la variété de couleurs actuelle. Avec le soutien et l’aide de son frère John Knoll, cette idée a évolué vers un outil de traitement d’image au point qu’en 1989 il a vendu sa création à Systèmes Adobe.

Et c’est précisément avec le frère de Thomas, John Knoll, avec qui émerge l’histoire derrière Jennifer in Paradise. Plus que tout parce que c’est John qui a pris cette photo en 1987. Et qui apparaît sur la photo, Jennifer, à l’époque était sa petite amie.

Un souvenir dans votre poche

En 1987, John Knoll a voyagé à Bora Bora avec Jennifer, son partenaire à l’époque. Des vacances de rêve d’après ce que l’on peut voir sur l’image. Et pour immortaliser le moment, il est venu à l’esprit de John de photographier Jennifer dos à lui, sur la plage, regardant l’île de To’opua. Une bonne photo mais un souvenir personnel à la fin. Et un excellent souvenir, car apparemment, lors de ce voyage, John en a profité pour demander à Jennifer de l’épouser.

Il est pertinent de mentionner que John et Jennifer se sont rencontrés en Lumière industrielle et magie. Cette société bien connue d’effets visuels pour le cinéma et la télévision faisait partie du également connu Lucasfilm. Selon diverses sources, les deux avaient travaillé sans relâche sur le développement du film Who Framed Roger Rabbit Who Framed Roger Rabbit? en espagnol, sorti en 1988. Et comme prix de ces jours de marathon, ils ont pu se reposer avec des vacances bien méritées.

Mais revenons à Photoshop. Le projet, lancé par Thomas, est désormais également partagé par son frère John. Le frère aîné profite de ses installations de travail Lumière industrielle et magie pour tester et développer votre éditeur d’images. Il a le matériel, il développe le logiciel, mais il lui manque une matière première essentielle, les photographies. Sans eux, que sera Photoshop Sans signification.

Donc, lors d’une visite à des amis dans le laboratoire Groupe de technologie avancée d’Apple, John Knoll profite des scanners dont ils disposent pour numériser une photographie et ainsi l’utiliser comme démonstration pour Photoshop. Le destin lui ferait à ce moment-là une seule image particulière. Plus précisément, le souvenir de ses vacances cette même année dans lesquelles sa partenaire, Jennifer, est apparue. Une photographie de 6 pouces sur 4 pouces qui est devenue une archive en Format TIF.

Une démonstration idéale

Le hasard, le destin, font de Jennifer in Paradise, comme on a appelé cette photographie, la première image couleur photoshoppée. Dans ses propres mots John Knoll, l’image avait tout pour être un exemple de fichier. La variété de couleurs et les éléments qu’elle montrait étaient idéales pour faire toutes sortes de retouches et, ainsi, tester tous les outils qu’elle offrait. Photoshop.

Mais qui aurait imaginé que la photographie de Jennifer, de dos et seins nus, cela transcenderait l’utilisation comme image de test Photoshop pour devenir une icône. La faute revient, en partie, à John lui-même, qui a décidé d’inclure l’image TIF avec le logiciel Photoshop afin que les entreprises qu’il a visitées pourraient-ils essayer le logiciel avec un bon exemple de photographie numérique.

Comme je l’ai déjà dit, ceux qui ont essayé Photoshop ont obtenu une copie de la photo. Donc, ce fichier TIF circulait d’un ordinateur à l’autre. Dans une interview avec The Guardian en 2014, John et Jennifer parlent de leur surprise face à la popularité de cette photographie, qui a même fait partie d’une performance artistique sous forme d’art vidéo à Londres.

Jennifer Knoll en 2009. Source: Photos de l’ICANN (Flickr)

Jennifer in Paradise n’est pas incluse dans Photoshop. De plus, d’autres images le faisaient de l’ombre comme icône de ce logiciel de retouche numérique, comme les fameux chevaux au galop ou l’œil qui avait plusieurs versions, les deux images visibles au démarrage de Photoshop.

Sur les protagonistes de cette histoire, John Knoll a continué à travailler sur Lumière industrielle et magie, tandis que son frère a travaillé pendant des années au développement de Photoshop lors de son acquisition par Adobe. Bien sûr, en 2019, les deux frères ont été récompensés par l’organisation de la Oscars d’Hollywood avec le Scientific and Engineering Award, un prix qui récompense le travail des créateurs de technologies ou de ressources techniques qui rendent le cinéma tel que nous le connaissons possible.

Si Wikipédia et LinkedIn sont à jour, John Knoll travaille toujours sur Lumière industrielle et magie. Bien sûr, en tant que Chief Creative Officer, depuis 2013, et après avoir occupé deux autres postes depuis qu’il a commencé à travailler chez Lumière industrielle et magie en 1986.

De son côté, Jennifer Knoll est toujours mariée à John après plus de 30 ans. Bien sûr, cela ne fonctionne plus dans Lumière industrielle et magie. Là, elle a été impliquée dans la production d’effets pour des films célèbres tels que Retour vers le futur, Ghostbusters, The Abyss ou ce qui précède, Who Framed Roger Rabbit. Depuis mai 2008, Jennifer est directrice du développement chez Dotgreen, une organisation à but non lucratif à but environnemental.

