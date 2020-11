Sony VAIO était sur le point d’avoir son propre smartphone Android: c’est l’un des prototypes du modèle qui n’a jamais vu le jour.

Christian Collado

Il fut un temps dans l’histoire où Sony était sur le point de lancer un smartphone Android sous sa marque d’ordinateurs VAIO.

Quelque chose qui, pour le meilleur ou pour le pire, ne s’est jamais produit.

Aujourd’hui, près d’une décennie plus tard, les XDA-Developers ont eu accès à une unité de l’un des prototypes dudit smartphone, pour nous montrer le terminal qui n’a jamais vu la lumière.

«SE123», un smartphone Sony VAIO avec un clavier QWERTY et un écran de 5,5 pouces

Pour ceux qui ne se souviennent pas, il convient de mentionner que VAIO est né en tant que sous-marque d’ordinateurs personnels du japonais Sony, et pendant des années, il a été l’une des références de son segment.

Mais en 2014, VAIO est devenue une société indépendante, dont Sony ne détient que 5% des parts.

Et si en 2015 la marque VAIO, déjà aux mains de la société Japan Industrial Partners, a décidé de se lancer dans le monde des smartphones, jusque-là Sony avait décidé de ne pas croiser les chemins de ses marques VAIO et Xperia.

Bien que, comme nous le savons aujourd’hui, les Japonais étaient sur le point de le faire.

C’était au début de 2010, lorsque la société – à l’époque encore connue sous le nom de Sony Ericsson – a commencé à développer un terminal doté d’un Écran de 5,5 pouces de diagonale, et qu’il avait un clavier physique QWERTY coulissant, similaire aux autres modèles Sony Xperia de l’époque.

De plus, le clavier et l’avant du téléphone ont intégré le trois boutons de navigation Android classiques, qui a été remplacé quelques années plus tard par un clavier virtuel, et enfin par le système de navigation gestuelle utilisé aujourd’hui.

Peu de détails supplémentaires sont connus sur cet appareil, au-delà du fait qu’il contient Android 2.1 Eclair, un seul caméra arrière et quatre butées en caoutchouc en bas qui faciliteraient la frappe lorsque le terminal reposait sur une surface plane.

Sans aucun doute, cela aurait été un complément plus qu’intéressant aux ordinateurs Sony VAIO de l’époque.