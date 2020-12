Je ne peux pas dire que passé de la guerre des étoiles a beaucoup de poids dans The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019). Non seulement pour le décor de cette série Disney Plus, mais aussi pour ce qui motive le comportement de ses êtres fictifs. Loyauté envers les Mandaloriens et leur code strict de la part du principal chasseur de primes, Din Djarin (Pedro Pascal), par exemple. Ou l’expérience de Carasynthia Dune (Gina Carano) en tant que combattante rebelle contre l’Empire galactique. Ou même la peur qu’Ahsoka Tano (Rosario Dawson) perçoit dans Baby Yoda. Et, de l’épisode “The Believer” (2×07), l’amadou de la rage qui explose dans Migs Mayfeld (Bill Burr) au moment le moins opportun.

L’opération Ash faisait partie de la Contingence, le plan de l’empereur Palpatine pour détruire ses ennemis et l’Empire s’il périssait.

Tout se passe lorsque Mando extrait l’emplacement du navire de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) au terminal de la raffinerie sur la planète Morak. Puisqu’elle est dans le mess des officiers, le commandant Valin Hess (Richard Brake) a une chance de l’approcher. Et Migs Mayfeld, qui a servi sous le sujet alarmant, vient à son aide pour que son infiltration ne soit pas découverte. Le problème est que l’ancien soldat impérial ne peut se contenir et, après quelques récriminations envers celui qui était son supérieur, finit par le tuer d’un coup comme dans le salon d’un film du Far West américain. Tout pour ce qu’ils ont fait pendant la tristement célèbre opération Ash.

Disney Plus

Lord Sidious ne voulait pas que quiconque lui survienne

est Plan d’urgence Il nous a été présenté dans la bande dessinée Star Wars: Empire Destroyed, Part 2 (Greg Rucka, Marco Checchetto, Emilio Laiso et Angel Unzueta, 2015). Il a été conçu par l’empereur Sheev Palpatine (Ian McDiarmid) considérant que, s’il mourait, ses ennemis et l’Empire devaient également mourir. Et cela a commencé après avoir été assassiné par Dark Vador (David Prowse exprimé par James Earl Jones) lors de la bataille d’Endor (4 ABY). Nous voyons ce dernier dans Return of the Jedi (Richard Maquand, 1983), mais à propos de l’opération Ash, absolument rien n’est dit parmi tant de célébrations.

Les satellites en orbite de certaines planètes ont déclenché une perturbation climatique pour les dévaster, tandis que des batteries antiaériennes ont empêché le vol

Les droïdes messagers ont averti les officiers impériaux de l’incident, et les satellites en orbite autour de certaines planètes ont déclenché des perturbations météorologiques pour les dévaster. De grands orages et d’autres phénomènes météorologiques ont commencé à ravager des dizaines de planètes spécifiques dans l’opération Ash. Comme Naboo, Vardos, Burnin Konn, Candovant, Abednedo ou Commenor. Et, alors que les ouragans, les incendies et les inondations faisaient rage sur ces mondes, les batteries anti-aériennes ont empêché tout navire non impérial de fuir. Cependant, l’Alliance pour restaurer la République a détruit de nombreux satellites.

«Star Wars Battlefront 2» | Arts électroniques

Le protégé désobéissant de l’empereur

En outre, Amiral Gallius Rax, Le protégé de Palpatine que nous avons rencontré dans le roman Aftermath (Chuck Wendig, 2015), a décidé d’éviter la ruine complète de l’Empire. Il a donc regroupé une partie de la flotte impériale dans les régions inconnues pour reconstruire le projet Sith Lords, également pendant The Mandalorian. Ce qui mènerait au Premier Ordre et aux aventures de Rey Skywalker (Daisy Ridley) et de la société que nous contemplerons plus tard dans The Force Awakens (JJ Abrams, 2015), The Last Jedi (Rian Johnson, 2017) et The Rise of Skywalker ( Abrams, 2019).

Operation Ash est entré dans le canon du film Star Wars avec la merveilleuse scène de Valin Hess dans The Mandalorian

Avant le chapitre mandalorien et après sa première mention, Opération Ash avait été abordé dans les parties 3 et 4 d’Empire Destroyed (Rucka, Checchetto et Unzueta, 2015), les jeux vidéo Battlefront 2 (DICE, Motive Studios et Criterion Games, 2017) et Squadrons (Motive, 2020) et les romans et les Shadow Fall (Alexander Freed, 2019, 2020). Et alors n’était apparu sous aucune forme dans le canon du film Star Wars jusqu’à ce que “The Believer”. Et il l’a fait avec style dans cette merveilleuse scène avec Migs Mayfeld, Valin Hess et Din Djarin comme témoin stupéfait.

