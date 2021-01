Cette adorable animation de Pokémon amateur vous fera tomber amoureux

Une animation entre Pokémon Swablu et Graveler digne d’admiration

Pokémon fait partie de la série qui a a marqué toute une génération, suit actuellement influencer fortement les nouvelles générations grâce à ses films fascinants, ses titres de jeux vidéo, ses mangas et, bien sûr, ses anime.

L’une des formes de gratitude des fans de cette franchise est à travers le réalisation de tout type de fan art, la grande majorité sont vraiment fascinants et uniques. Un exemple de cela que nous avons vu récemment avec la publication de Duketrungtran, un artiste sur Reddit qui a conçu un Animation 2D avec un résultat exemplaire. Tu veux le voir?

La jolie rencontre entre Swablu et Graveler

Ci-dessous vous pouvez voir un animation courte mais hilarante où les protagonistes de cette histoire sont les Pokémon: Swablu et Graveler.

J’ai animé une rencontre courte mais amicale entre Swablu et Graveler. J’espère que tout le monde l’aime! de pokemon

Comme vous pouvez le voir, l’animation a un durée de 6 secondesCependant, chaque fragment est très bien fait et l’histoire est très courte. Vous y trouverez Graveler se reposant et volant à Swablu qui s’assoit sur lui et descend manger des fruits. Soudain, Graveler le regarde et Swablu panique complètement.

