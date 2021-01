La fibre optique haut débit vous permet de vous déplacer partout.

Écrit par Clara Ferreiro dans Technologie

La croissance massive d’Internet en termes de données sur les consommateurs est quelque chose qui se reflète dans notre quotidien. Regardez simplement l’utilisation de application mobile qui nécessitent Internet pour leur fonctionnement, médias sociaux, messagerie instantanée, plateformes de contenu en streaming ou les nouveaux canaux de communication comme YouTube et surtout Twitch, qui attirent de plus en plus d’utilisateurs.

De plus, en cette année 2020, un phénomène se produit qui change complètement nos vies. Covid-19 nous a obligés à numériser davantage notre quotidien pour éviter les contacts sociaux physiques et la propagation du virus, à la fois au niveau national et social et au travail.

Une transformation accélérée vers le digital, mais déjà présente

Le processus de numérisation de la société a été promu à pas de géant cette année, mais c’était un phénomène qui s’est développé d’année en année, depuis chaque fois que nous faisons plus de travail et d’activités quotidiennes via Internet.

*Les entités bancaires et financières en sont un exemple, qui est une escalade des fusions, invitent les clients à effectuer leurs démarches bancaires ou administratives via le réseau, soit depuis un appareil mobile, soit depuis Internet à domicile.

De la Chambre de Commerce ils préviennent dans leur rapport “Une initiative pour la transition numérique” qu’en Espagne, la numérisation n’est pas une option, mais la meilleure opportunité de générer des emplois de grande valeur, promouvoir une croissance économique durable, renforcer la compétitivité du tissu productif, atteindre des administrations publiques plus efficaces et améliorer le bien-être des citoyens.

Internet comme solution de connexion et réduction de la fracture numérique

Pendant la pandémie, la consommation d’Internet a doublé et cela invite, voire oblige les entreprises de télécommunications, à renforcer et à améliorer les infrastructures qui touchent de plus en plus de citoyens, en particulier ceux qui vivent les zones rurales ou les plus éloignées des centres urbains, la soi-disant Espagne vide.

De nombreux opérateurs travaillent sur cette dynamique et c’est quelque chose qui finit par favoriser les consommateurs, puisque ceux qui veulent étendre leur taux de couverture et leur part de marché dans des zones moins bien connectées et par extension ceux qui concentrent leur intérêt sur les zones urbaines, tous Ils lancent des promotions avec leurs meilleurs produits, qui dans de nombreux cas sont des offres de fibre optique.

Là réside un autre des aspects intéressants de tout ce processus qui est renvoyé, si Internet est de plus en plus nécessaire dans notre vie quotidienne, alors même Nous l’utilisons dans les appareils électroménagers et les applications domotiquesCela force un intérêt généralisé de la part de l’industrie à améliorer la connexion, car si ce n’est pas le cas, cela génère un rejet chez les clients et finit par réduire la part de marché.

La croissance du commerce électronique, un autre signe de l’importance d’Internet dans notre vie quotidienne

Un scénario qui illustre bien la croissance de l’intérêt pour Internet et l’amélioration des connexions est celui de Commerce électronique. Pendant des années, selon les données du Commission nationale des marchés et de la concurrence, une augmentation de la facturation des achats en ligne d’environ 20% par an.

De plus, cette année et en raison de la pandémie, le rythme d’accélération est sans précédent, comme l’indique un rapport d’Adobe Les dépenses Internet totales ont atteint 82,5 milliards de dollars en mai, 77% de plus qu’en mai 2019. Ces données devraient arriver en 2025.

Le confinement a contraint les entreprises, en particulier les PME, à accélérer leurs processus de numérisation, à renforcer le canal de vente en ligne en tant que plateforme fiable pour ses clients.

La normalisation des achats en ligne transforme de nombreux utilisateurs en consommateurs totaux, qui sont ceux qui acquièrent des produits via internet ou dans des établissements physiques sans différencier entre une formule ou une autre, ou comparer d’une manière pour les acquérir dans une autre.

Cependant, le naturel avec lequel nous utilisons Internet n’est possible que si cette technologie est accessible et de bonne qualité. Pour cette raison, le meilleur cadeau que nous pouvons demander en 2021, en plus de la santé, est une bonne connexion.