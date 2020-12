La suppression de l’arrière-plan de n’importe quelle image sera désormais beaucoup plus facile pour les utilisateurs d’Android.

Écrit par María Veiga en photographie et montage sur Android

PhotoRoom est désormais disponible sur Android. Une des les applications de retouche photo les plus populaires de l’univers iOS il a été fait pour prier pour les utilisateurs du système d’exploitation Google mais l’attente est terminée. À partir de maintenant, il est disponible en téléchargement dans le Play Store, en plus de libre.

La particularité et le succès de PhotoRoom réside dans un système d’édition simple. Avec lui, il est très intuitif et facile de supprimer l’arrière-plan de n’importe quel selfie, de le changer pour un autre ou de modifier la même image. Sur iOS, cela a particulièrement bien fonctionné, générant rapidement quelques revenus récurrents annuels de 2 millions de dollars.

L’application influenceurs

Personne ne remettra en question l’impact des médias sociaux et de leurs créateurs de contenu les plus populaires aujourd’hui. Ils sont un exemple dans lequel leurs adeptes regardent des vêtements, des objets qu’ils utilisent et recommandent, des sujets dont ils parlent et aussi des outils qui leur ont permis de se faire connaître.

Dans cette ligne, PhotoRoom est particulièrement apprécié des influenceurs, en particulier parmi ceux axés sur la vente de vêtements et d’articles de mode. Les smartphones sont un puissante arme de création de contenu et à chaque fois, ils ont une plus grande gamme d’outils pour que tout ce dont vous avez besoin soit dans la paume de votre main.

PhotoRoom fonde son bon fonctionnement sur l’apprentissage automatique, car Identifiez les objets pour les séparer. Grâce à cela, il est possible d’atteindre le fond et de l’adapter à nos goûts.

Comme nous l’avons mentionné, l’application peut être téléchargée gratuitement et dispose de plusieurs options pour votre plaisir. Il propose également une version pro qui, dans le cas de l’Espagne, a un coût de 30 euros par an.