500 millions de téléchargements qui se annoncent bientôt.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Google Applications

Nous savons déjà que les applications et services Google sont l’un des outils les plus populaires que nous pouvons installer sur un appareil mobile que ce soit Android ou même iOS et même si votre cimetière est plein, des applications comme Gmail, Google Maps ou Google Chrome sont essentielles.

Dans cette veine, et compte tenu de leur popularité, de nombreuses applications Google ont des millions de téléchargements à leur actif. L’un des plus récents à atteindre cette étape a été Google Docs, avec un milliard de téléchargements. Aujourd’hui, nous vous apportons un autre disque authentique, celle d’une grosse app G qui vient d’atteindre 500 millions de téléchargements. C’est dit bientôt, non?

Cette application Google a été téléchargée 500 millions de fois

Bien qu’il ait été téléchargé tant de fois, probablement l’une des applications Google les moins parlées. Google Lens est devenu une application multimédia indépendante en 2018 et, comme nous le lisons dans Android Police, elle a déjà été téléchargée 500 millions de fois au cours de cette période.

Google Lens est un outil avec lequel grâce à la caméra de notre smartphone, nous pouvons rechercher des informations sur tout ce qui nous entoure soit en scannant et en traduisant des textes, en identifiant les plantes et les animaux, en scannant des codes QR ou tout produit que nous avons sous la main, comme des vêtements, des meubles, de la nourriture ou des objets décoratifs.

Google Lens est une application totalement gratuite qui peut être trouvée dans l’App Store Android, a une note de 4,5 / 5 étoiles et nécessite des smartphones avec Android 6.0 ou version ultérieure. Sans aucun doute l’une de ces applications qui, une fois que vous les essayez, tu ne peux pas vivre sans eux.