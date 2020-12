L’application de calendrier est l’une des applications fixes pour tout utilisateur. Chaque marque, chaque téléphone a le sien, avec des caractéristiques très spécifiques, mais avec quelques-uns, je suis tombé sur aussi original que celui-ci pour iOS. Il s’appelle Vantage et il offre une bouffée d’air frais plus qu’intéressante.

Vantage est un calendrier au design inhabituel, mais en même temps, c’est un gestionnaire de tâches qui peut vous faire envisager de laisser de côté les applications que vous avez utilisées. Nous allons voir quelles sont les options qu’il offre, même si oui, après une semaine, nous devrons passer par la boîte.

Un calendrier très visuel

La première chose qui retient votre attention est l’agencement que vous en faites, avec un aspect et un défilement vertical sur tout l’écran. De plus, la réponse haptique améliore la sensation d’utilisation qu’elle offre. Et si on préfère la vue traditionnelle, il suffit de cliquer sur le nom du mois dans la zone centrale supérieure.

Le seul inconvénient est qu’il n’est pas bien adapté à l’encoche et que le mois en cours est bloqué. Un hic qui doit être corrigé bien qu’il n’empêche pas son utilisation

Un autre des points de vue qu’il offre, surtout si nous voulons plus de détails, est celui de voir les jours avec des heures si on glisse vers la gauche. Si nous glissons vers la droite, nous accéderons aux carnets de tâches, une section dans laquelle ajouter les tâches ou les sujets que nous avons en attente. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment cela fonctionne.

Vantage pour iOS pic.twitter.com/QeXKg2iTQt – jð † åå ¢ êµvê (@josetxu_granada) 16 décembre 2020

Un symbole “+” apparaît dans la zone supérieure. En cliquant dessus nous pouvons ajouter n’importe quel événement à notre calendrier avec les champs appropriés et déjà caractéristiques. De plus, nous pouvons le personnaliser en changeant la couleur, la police ou en ajoutant un autocollant.

Concernant les “Paramètres”, accessibles depuis les deux bandes horizontales, nous pouvons accéder aux modifications des calendriers que nous avons associé, changez les couleurs de l’application, le type de police utilisé, activez la réponse haptique.

Vantage est une application qui offre un essai gratuit d’une semaine après quoi il faut opter pour un modèle d’abonnement à 3,99 euros par mois ou avec un paiement unique de 32,99 euros en un seul achat. Un point pour souligner ce dernier, car au moment où dans mon cas je l’ai eu, j’ai profité d’une offre pour l’obtenir gratuitement.

Avantage

Développeur: Fortyfour AB

Téléchargez-le sur: Magasin d’applications

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Catégorie: Calendrier et tâches

