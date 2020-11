Avec la fièvre du widget iOS 14, le brainstorming ne s’arrête jamais. Il y en a toutes sortes, pour pouvoir personnaliser l’iPhone à votre goût. Cependant, certains d’entre eux sont plus innovants que jamais, comme le widget dont nous allons parler aujourd’hui.

Il s’appelle Retro Widget 2 et, en plus d’être un widget qui nous ramène à l’ère des téléphones plus anciens, est un raccourci vers le jeu classique ‘Snake’, donc en un clic, vous jouerez au célèbre jeu du serpent.

Le jeu Snake, en un clic

Retro Widget 2 est un widget en trois tailles pour personnaliser notre écran d’accueil. Il a l’esthétique monochrome des anciens mobiles, offrant des informations sur le réseau WiFi, l’état du réseau, l’heure et autres. C’est assez séduisant malgré ce que cette esthétique choque.

En cliquant sur ce widget, nous accédons directement au jeu Snake. On ne joue pas dans le widget, mais dans l’application, mais c’est quand même assez confortable

Mais le point principal de ce widget est que est un accès direct au jeu Snake, depuis l’application widget elle-même. Si nous cliquons sur le widget, nous accédons directement à l’interface de l’application, ce qui nous permet de jouer à Snake depuis le mobile.

On peut même définir les niveaux de difficulté du jeu, si nous voulons qu’il y ait des barrières ou non et ainsi de suite. Un concept curieux qui aurait été brutal si nous pouvions jouer directement avec le widget, mais l’avoir comme raccourci n’est pas non plus une mauvaise idée.

Le principal inconvénient est que l’application vaut 2,29 euros, un montant assez faible, mais qui peut repousser les amateurs de gratuité. Après l’avoir essayé, le serveur pense que cela en vaut la peine, pour avoir un joli widget et un raccourci vers Snake pour le temps d’arrêt.

Widget rétro 2

Partager Jouez au serpent sur simple pression d’un widget: cette application pour iPhone est un accès direct au mythique jeu du serpent