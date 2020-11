Les téléphones actuels sont arrivés non seulement pour nous garder en contact. Photographie, jeux, réseaux, musique … et dans ce dernier aspect nous avons un bon nombre de applications pour écouter nos pistes audio préférées. Écouter et améliorer le son, c’est ce que cette application met à disposition sur iOS et Android sous le nom de Boom.

C’est une application qui en même temps peut égaliser, elle peut aussi remplacer le lecteur de musique par défaut, elle peut aider à générer un son surround, on pourrait presque dire 3D. De plus, il est compatible avec la musique que nous avons stockée localement, dans le cloud dans des services tels que Drive ou Dropbox et nous pouvons également accéder aux pistes que nous avons sur des plateformes audio en streaming telles que Tidal, Spotify ou Apple Music. Paramètres sous lesquels voyons ce que Boom peut donner de lui-même.

Audio immersif sur mobile

L’application est très simple d’utilisation. Et avant de vous abonner, gratuit pour essayer pendant 30 jours pour voir si nous sommes intéressés. Un point à souligner est qu’au début, il a été lancé sur le marché avec un paiement unique et peu de temps après, il a fait le saut vers le modèle d’abonnement.

Et pour entrer dans les détails, Boom est une application très facile à utiliser. Nous avons une liste dans un panneau latéral gauche où nous pouvons accéder aux services de contenu musical que nous avons associés. On trouve comment c’est compatible avec les plus populaires comme Apple Music, Spotify ou Tidal. Nous pouvons également utiliser la musique que nous avons dans le cloud sur des plateformes comme Drive ou Dropbox. Et bien sûr, nous pouvons reproduire le contenu que nous avons stocké localement.

Si nous déplaçons ce panneau vers le bas, nous accéderons aux “Paramètres” et c’est là que nous pouvons sélectionnez le type de casque que nous allons utiliser pour régler la qualité sonore. Parallèlement à cette option, d’autres concernaient le contrôle de la lecture ou la qualité audio.

Nous devons juste ajouter et synchroniser certains service de streaming ou optez pour du contenu local et démarrez la lecture. L’affichage avec le lecteur est essentiellement le même, mais avec quelques variations dans les icônes à l’écran.

Si nous la regardons, l’icône avec le logo de l’application apparaît dans la zone inférieure gauche et si nous cliquons dessus, nous accédons aux paramètres qui nous intéressent vraiment. Nous examinerons d’abord la possibilité de activer le son dynamique et ci-dessous des options pour gérer les différents effets.

Si nous cliquons sur “3D Envelope”, nous pouvons vérifier le différence de son si nous éteignons et allumons les différents haut-parleurs s’affiche à l’écran. De cette façon, nous pouvons trouver l’audio qui correspond le mieux à nos goûts et intérêts.

Nous avons également une fonction pour égaliser l’audio si nous appuyons sur le dernier bouton des réglages sur l’écran “Boom”. Avec le texte “Musique prédéfinie d’égalisation”, on accède à une série de modes déjà prédéfinis avec la possibilité que nous permet de créer une égalisation personnalisée.

Concernant le lecteur de musique, sur les différentes plateformes nous avons accès à des fonctions spécifiques qui apparaissent dans chacun d’eux. On peut ajouter des morceaux aux listes mais aussi rechercher des chansons, des artistes, des albums …

Sur la base de mon expérience personnelle, en utilisant il y a une amélioration du son généré par l’application, surtout si nous avons des écouteurs d’une certaine qualité. Le problème peut être donné pour l’usage que chacun veut lui donner et puisqu’il s’agit d’une application qui profite du modèle via l’abonnement.

Dans ce point chacun doit déterminer s’il souhaite souscrire à un plan tarifaire, le plus élevé étant d’un an pour 10,49 euros et se situant en dessous des modèles mensuels ou semestriels. Cependant, nous avons un mois d’essai gratuit.

Boom

Plus d’informations | Boom