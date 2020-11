L’être humain est curieux par nature. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que nous voulions explorer l’espace. Mais pour ça nous aurons besoin de certaines ressources sur place pour pouvoir faire cette exploration spatiale. Nous savons déjà que l’une des options est l’exploitation minière spatiale pour obtenir du carburant, par exemple. Cependant, la bioexploitation pourrait également nous aider à obtenir d’autres matériaux nécessaires. Mais, Qu’est-ce que la biomining spatiale? Et cela pourrait-il arriver dans l’espace?

Il y a des micro-organismes dont, sur Terre, nous avons observé qu’ils sont capables d’extraire des éléments des terres rares dans les roches. Les terres rares sont 17 éléments du tableau périodique qui sont très difficiles à exploiter et à extraire: scandium, yttrium et tous les lanthanides (Lanthane, Cérium, Praséodyme, Néodyme, Prométhium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium et Lutétium). La chose la plus importante à propos des terres dites rares est qu’elles sont utilisées pour fabriquer des composants pour composants électroniques.

Biomining spatial

Agence spatiale européenne

On sait déjà que ces micro-organismes existent et peuvent extraire des éléments nécessaires à l’exploration spatiale. Autrement dit, faire (ou réparer) composants électroniques certaines de ces terres rares sont nécessaires. Et cela signifierait que nous n’aurions pas à les envoyer. Mais avec ces micro-organismes, ils pourraient être retirés d’un astéroïde. Cependant, pour savoir si cela est possible, vous devez d’abord prouver que ces micro-organismes peuvent fonctionner en microgravité.

Et quel est le meilleur endroit pour faire ce genre d’expériences? La Station spatiale internationale, qui vient également de tourner il y a 20 ans depuis l’envoi de la première mission. Et il en a été ainsi. Ce mardi, une nouvelle étude a été publiée dans Nature Communications qui dit qu’il y a un type très particulier de microorganisme qui peut travailler en microgravité et faible gravité. Et, de cette manière, les astronautes obtiendraient des terres rares dans l’espace. Ou sur la Lune ou sur Mars.

«Aujourd’hui, nous pouvons même concevoir ces micro-organismes pour qu’ils deviennent de meilleurs mineurs»

“Les microbes peuvent agir de manière spécifique en joignant certains éléments et nous permettant d’éliminer de grandes quantités de produits chimiques nocifs pour l’environnement, tels que le cyanure, qui est traditionnellement utilisé pour lessiver des éléments des roches “, a expliqué Charles Cockell, auteur principal de la nouvelle étude et astrobiologiste à l’Université d’Édimbourg, comme prend Gizmodo. “Aujourd’hui, nous pouvons même les concevoir pour qu’ils deviennent de meilleurs mineurs.”

C’était l’expérience sur la station spatiale

La Station spatiale internationale (ISS) a été clé pour trouver ces micro-organismes. L’ISS est toujours un laboratoire avec des conditions uniques de microgravité et de faible gravité. Ces conditions trouvées dans l’espace et dans d’autres endroits, tels que la Lune ou Mars, pourraient affecter la capacité des microbes à remplir leurs fonctions.

«La faible gravité est connue pour réduire la sédimentation microbienne et réduit donc le mélange et le flux de nutriments vers les microbes et les débris qui en découlent», a déclaré Cockell. “Alors nous pouvons nous attendre à ce que cela influence indirectement la croissance des microbes et de la manière dont ils interagissent avec les roches et, par conséquent, dans leur capacité à les biominer. “

Sphingomonas desiccabilis, bactérie biominérale

Rosa Santomartino / Université d’Édimbourg

Cela n’a cependant pas été le cas dans l’expérience menée sur l’ISS. Ou du moins, pas ce qui a été observé avec les microbes utilisés. Pour l’expérience, trois types de bactéries: Sphingomonas desiccabilis; Cupriavidus metalidurans et Bacillus subtilis. Et ils ont été soumis aux gravités de la Terre, de la Lune et de la microgravité de l’ISS. Seul S.desiccabilis pouvait le faire. Et cela a également amélioré les concentrations moyennes de lixiviation des terres rares, expliquent les chercheurs dans l’étude.

L’explication possible pour laquelle S.desiccabilis est si bon dans la biomining spatiale serait qu’il produit “beaucoup de sucres à longue chaîne qui ont de nombreux points d’attache liés aux éléments des terres rares“, ce qui ne s’est pas produit avec le reste des bactéries.

“Nous nous étions demandé si ces autres microbes pouvaient être stimulés à la biomine dans des conditions stressantes où il y a un manque de nutriments en microgravité, c’est pourquoi nous l’avons testé, mais la microgravité n’a pas réussi à modifier leur capacité à biominer.”

Bien que tous les micro-organismes ne soient pas également capables d’agir dans des situations stressantes, au moins nous connaissons déjà une bactérie qui pourrait être d’une grande aide si nous devons commencer à biominer des astéroïdes à la recherche de terres rares. Bien que cela se fasse à travers des bioréacteurs. Mais avant que cela n’arrive, Cockell veut continuer à expérimenter. La prochaine recherche de son équipe, BioAsteroid, arrivera à l’ISS en décembre. Là, les astronautes devront tester s’il existe des champignons capables de biominer des astéroïdes également en microgravité ou dans des conditions de faible gravité.

