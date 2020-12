La carte Pokémon Hoenn la plus réaliste que vous verrez aujourd’hui

Ce n’est un secret pour personne que l’univers Pokémon est gigantesque, et à la fois dans le anime comme dans le divers titres de jeux vidéo apparaît un cent régions, des îles et plus qui font de l’anime un monde très diversifié.

Et, bien sûr, à chaque nouvelle tranche – en particulier les jeux vidéo – ce monde se développe de plus en plus, mais le cartes vues dans les premières tranches des jeux ils sont les plus mémorables.

Pour cette raison, la franchise a assumé la tâche titanesque de illustrent parfaitement la carte de Hoenn, ayant un résultat spectaculaire que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir.

La magnifique carte de Hoenn capturée dans cette illustration

Comme on le sait, le Région de Hoenn est où le intrigue de titres de jeux vidéo Pokémon: Rubis, saphir et émeraude et plus tard leur refait: Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha.

J’ai dessiné une carte de la région de Hoenn avec chaque emplacement de l’anime marqué et étiqueté! de pokemon

Pour cette raison, l’image montre le travail du artiste numérique connu sous le nom MiscellaneaMaps de Reddit, qui a décidé illustrer avec luxe et détails chaque recoin de la région de Hoenn, ayant une légende où il montre le diverses ligues Hoenn Gym, Les Centre Pokémon, entre autres.

Avez-vous eu la chance de visiter cette carte?

Image vedette | Pokemongolive

