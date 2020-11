GO SMS est l’une des applications de messagerie les plus utilisées sur tous les Android, et également l’une des plus dangereuses. Désinstallez-le dès que possible.

Écrit par Christian Collado

Avec plus de 100 millions de téléchargements via Google Play, GO SMS Pro est, sans aucun doute, l’un des Applications de messagerie et SMS les plus populaires sur Android. Mais c’est aussi l’un des le plus dangereux.

Et c’est qu’un récent rapport préparé par le cabinet spécialisé en cybersécurité TrustWave reflète à quel point l’application prend du temps exposer les images privées, les vidéos et autres données et fichiers des utilisateurs, sans que ses développeurs n’aient rien fait pour l’empêcher.

Une faille de sécurité grave qui expose des données privées

Selon cette enquête, un violation de la sécurité présent dans le code de l’application rend documents soumis par un utilisateur via GO SMS, à une autre personne qui n’a pas installé l’application, télécharger directement sur les serveurs de l’entreprise, afin que le destinataire du message reçoive un lien pour accéder au contenu.

Le problème est que l’entreprise utilise directions séquentielles généré automatiquement chaque fois qu’un fichier est partagé. De cette façon, quiconque connaît le modèle utilisé par GO pour générer des adresses il pourrait accéder à des millions de fichiers stockés sur ses serveurs.

En fait, comme ils l’ont fait dans TechCrunch, après avoir testé pendant quelques minutes, il était possible d’accéder au contenu de différents utilisateurs qui utilisent l’application, y compris, selon les termes dudit portail: «le numéro de téléphone d’une personne, une capture d’écran d’un virement bancaire, une confirmation de commande qui comprend l’adresse du domicile de quelqu’un, un dossier d’arrestation et des photos beaucoup plus explicites que prévu. “

Actuellement, la société de développement GO SMS n’a pas commenté la question et on ne sait pas s’ils sont conscients du problème ou s’ils prévoient de le résoudre tôt ou tard. Pendant ce temps, la seule solution qui existe pour se débarrasser de tout risque est arrêtez d’utiliser l’application immédiatement.