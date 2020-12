Si vous avez toujours voulu imaginer à quoi ils ressemblaient les mélodies de votre anime préféré avec des instruments de musique du Moyen Âge Comme la dulzaina, la bandurria ou la cithare, vous avez de la chance car une chaîne YouTube connue sous le nom de Medieval Otaku se consacre à honorer les airs d’anime en les couvrant dans le style du Moyen Âge.

Dans cet article, nous allons partager certaines des meilleures mélodies de différents anime tels que JoJo’s Bizarre Adventure, Dragon Ball ou The Seven Deadly Sins. Allons-nous commencer?

Ce serait la bande originale de l’anime au Moyen Âge

Nous vous laissons avec une série de vidéos dans lesquelles vous pouvez écouter les mélodies versionnées des bandes sonores originales de plusieurs anime populaires.

Dragon Ball

Les sept péchés capitaux

L’aventure bizarre de JoJo

Evangelion

Naruto

Laquelle de ces mélodies avez-vous le plus aimé? Notre préféré était l’aventure bizarre de JoJo!

