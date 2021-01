2020 est une année que beaucoup veulent oublier. Tout indique qu’avec le vaccin contre le coronavirus, 2021 s’annonce beaucoup mieux. Et cela signifie qu’il est peut-être temps de recommencer à vivre, oui, toujours avec précautions. Cette année qui commence maintenant, Espace EOS-X lancera sa première vols d’essai habités pour commencer à fonctionner dès que possible. Mais qu’est-ce que l’EOS-X Space? Que propose cette entreprise de tourisme spatial installée en Espagne cette année?

EOS-X Space est une entreprise de tourisme spatial qui a décidé de s’installer à Séville en novembre dernier, comme annoncé lors du congrès Tourism Innovation Summit (TIS). “Séville a les meilleures conditions météorologiques de la péninsule ibérique pouvoir opérer plus de six mois par an et c’est, bien sûr, également un emplacement idéal pour notre base, en raison de la tradition aérospatiale et touristique que la région chérit », a expliqué Kemel Kharbachi, fondateur d’EOS-X Space.

Comme pour la société Space Perspective, un ballon soulèvera la capsule. Il y aura six passagers, cinq touristes et une personne de l’équipe EOS-X Space. Cette “expérience unique” permettra à ceux qui en profitent “de voir l’obscurité de l’espace, la fine atmosphère bleue et la courbure de la Terre à une altitude allant jusqu’à 40 kilomètres », explique la société sévillane sur son site Internet.

L’expérience dure environ cinq heures au total: 2 d’ascension, deux à vitesse de croisière et une dernière descente et atterrissage

«Les passagers voyageront dans une capsule pressurisée, sans combinaison spatiale et sans accélérations importantes, ce qui permettra de vivre cette expérience sans exigence de préparation physique“Bien qu’il faille commencer l’aventure entre deux et trois jours avant. Parce que bien que amusant, pour cette expérience il faut aussi faire une série de sessions de formation, de préparation et d’information.

L’expérience durera, au total, quelques cinq heures. Deux heures d’ascension, deux heures à vitesse de croisière, et une dernière heure de descente et d’atterrissage à nouveau sur Terre.

tourisme spatial

Cette entreprise de tourisme spatial en Espagne ce n’est pas le seul qui offrira une expérience similaire. En fait, d’autres proposeront également des expériences similaires, telles que Perspective spatiale.

Mais le tourisme spatial est en marche depuis longtemps. Dans le cas de SpacexIls vont même beaucoup plus loin et savent déjà qui sera leur premier touriste sur la Lune: le milliardaire Yusaku Maezawa. D’autres entreprises comme Origine bleue ou Vierge galactique Ils travaillent également sur l’offre de services de tourisme spatial.

Le fait que SpaceX peut déjà envoyer des astronautes dans l’espace ou qu’il a été la première entreprise privée à amener des astronautes à la Station spatiale internationale ouvrir un monde plein de possibilités. Ce fut une année très difficile sur Terre, mais l’espace est presque comme un autre monde et a vécu sa propre année. Et a été un pas de plus vers les voyages touristiques de ces entreprises privées. Le tourisme spatial se rapproche de plus en plus.