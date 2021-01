Cette fan de Dragon Ball réussit avec son cosplay Piccolo

Dragon Ball a un cosplay Piccolo sur son jour de congé plutôt cool

Le personnage de Piccolo est l’un des plus anciens de la franchise Dragon Ball, à ses débuts Piccolo était un méchant de Goku, cependant, il a pu séparer ce côté pervers et est devenu l’un des meilleurs amis de goku et bien sûr l’un des les membres les plus importants des Z Warriors.

Sa présence était marquée dans l’arc de Dragon Ball Z, surtout en l’absence de Goku lorsque son fils Gohan a grandi. Donc, Piccolo était la figure paternelle de ce Saiyan les premières années de sa vie, et grâce à cela, il a gagné affection et respect par de nombreux fans. Pour cette raison, un utilisateur et un abonné de Reddit voulaient rendre hommage à ce guerrier d’une manière assez particulière.

Le guerrier Piccolo en congé

La cosplayeur amateur connu sous le nom de HarmlessOccultism sur Reddit, a partagé avec la communauté un photographie où il honore Piccolo. Il présente une tenue assez différente du costume de combat de la version officielle.

Mon cosplay Postboy Piccolo! de dbz

Cette tenue est inspirée des moments où Les guerriers Z étaient à quelques jours de congé, car il n’y avait pas de menace destructrice dans le monde. Et comme vous pouvez le voir, le cosplay s’occupe de tous les détails tels que: la casquette, la peau verte, les oreilles et montre le mot “POSTBOY” écrit au centre de la flanelle.

Pourriez-vous cosplayer Piccolo comme ça?

Images3.alphacodeurs

