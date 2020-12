Alors que personne ne s’attendait au début de la saga à Pokémon le plus puissant de tous, Mewtwo est devenu l’un des Pokémon favoris de beaucoup pour sa haute capacité psychique, pour son histoire controversée ou pour être le seul Pokémon avec une conscience et un cœur humains. C’est pourquoi les objets de collection de Mewtwo Ils sont aujourd’hui l’un des plus sélect et attractif et s’il est encore plus tridimensionnel, c’est pourquoi ce chiffre de Mewtwo est parfait pour tout fan de Pokémon. Et en plus de cela, un fan de Pokémon a osé avec un Mewtwo sensationnel fabriqué en LEGO.

Maintenant, je dois juste agrandir ce 4x !! de pokemon

Soit parce que c’est votre préféré et que vous le voulez sur votre table, soit parce que vous voulez compléter les générations du 151 Pokémon initiales, cet éventail a fait une figure tridimensionnelle translucide de Mewtwo vous frappe alors qu’il semble commencer à exécuter l’une de ses attaques. Une pièce élégante comme la même créature qui aurait l’air incroyable n’importe où dans votre maison ou votre pièce.

