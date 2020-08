Le télescope spatial Hubble a capturé une image glorieuse d’une galaxie avec une forme très inhabituelle.

La soi-disant «galaxie Meathook» abritait une grande explosion de supernova qui a été observée il y a à peine quelques années.

Hubble continue de prendre des images incroyables du cosmos bien qu’il soit maintenant en service depuis plus de trois décennies.

On pense que notre galaxie d’origine, la Voie lactée, est une galaxie spirale relativement banale. Il a de longs «bras» courbes et un centre plein d’activités. On pense qu’un trou noir supermassif se cache là-bas, ce que les scientifiques pensent commun à de nombreuses galaxies. La galaxie nommée NGC 2442 n’est certainement pas ordinaire, et comme Hubble le révèle sur une nouvelle photo époustouflante, c’est un vrai bizarre.

La galaxie est incroyablement asymétrique, ressemblant à une sorte de crochet géant. C’est cette forme unique qui a conduit les astronomes à la surnommer la «galaxie Meathook». Elle abrite également une récente explosion de supernova, ce qui la rend particulièrement intéressante pour les scientifiques.

Les supernovas se produisent lorsqu’une étoile d’une certaine masse meurt. Dans le cas de NGC 2442, la NASA estime qu’une paire binaire d’étoiles était responsable de l’explosion, dont l’une des étoiles a constamment aspiré le matériau de son camarade.

«Cette galaxie a été l’hôte d’une explosion de supernova repérée en mars 2015, connue sous le nom de SN 2015F, qui a été créée par une étoile naine blanche», explique la NASA dans un article de bloc. «La naine blanche faisait partie d’un système stellaire binaire et a siphonné la masse de son compagnon, devenant finalement trop gourmande et prenant plus qu’elle ne pouvait supporter. Cela a déséquilibré l’étoile et déclenché une fusion nucléaire incontrôlable qui a finalement conduit à une explosion de supernova extrêmement violente. La supernova a brillé pendant un certain temps et était facilement visible de la Terre à travers même un petit télescope jusqu’à des mois plus tard.

L’explosion de la supernova s’est finalement calmée un peu, mais comme nous l’avons appris avec les observations d’autres explosions de supernova, elles peuvent avoir tendance à traîner pendant un certain temps.

Quant à la galaxie elle-même, Hubble a réussi à en capturer la majeure partie avec des détails glorieux. Nous pouvons voir le centre très éclairé entouré de régions de formation d’étoiles et de masses de poussière et de gaz qui apparaissent sous forme de taches sombres bordant ses bords. Cela ne ressemble certainement pas à une galaxie «normale», mais quand il s’agit de structures comme celles-ci dans l’espace, «normale» est toujours une cible en mouvement.

Le télescope spatial Hubble est en service depuis 30 ans maintenant, ce qui est un accomplissement en soi. Quelques voyages pour améliorer et résoudre certains problèmes ont permis au télescope de continuer à être l’un des outils les plus vitaux de la NASA pour observer le cosmos. Si les choses continuent à bien se passer, le télescope devrait durer jusqu’en 2030 et peut-être même dans les années 2040.

