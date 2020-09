Le risque de transmission du coronavirus par avion a déjà été documenté dans plusieurs études qui ont déterminé que le risque d’attraper le COVID-19 est plutôt faible.

Un voyage de Grèce au Pays de Galles a prouvé que les choses peuvent mal tourner si les gens refusent de porter des masques et si l’équipage n’applique pas les règles de sécurité.

Sept personnes ont peut-être été contagieuses pendant le voyage et le nombre de cas est passé à 16 après que les autorités ont commencé à contacter les passagers en leur disant de s’auto-isoler et de se faire dépister.

« Des » covidiots « égoïstes et un équipage inepte qui s’en moque » peut être à blâmer pour l’incident, selon l’un des passagers.

Une variété de nouvelles études montrent que voler pourrait être relativement sûr pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, mais cela repose sur un élément clé: tout le monde à bord de l’avion doit respecter les règles de sécurité. Cela inclut la distanciation sociale si possible et le port de masques à tout moment pendant le vol.

Mais la meilleure recherche sur la transmission du COVID-19 de l’avion est venue d’une étude coréenne qui devrait vous faire repenser le vol dans un proche avenir. L’étude a montré qu’une transmission asymptomatique était possible à bord d’un vol où tout le monde était présélectionné pour les symptômes et recevait des respirateurs N95. Même ainsi, un passager a contracté le virus de l’un des asymptomatiques à bord, probablement après avoir partagé la même salle de bain. Si cela est possible dans un vol contrôlé, alors on ne peut qu’imaginer ce qui se passe à bord d’un avion peuplé de «covidiots» et «d’un équipage incompétent qui s’en moque».

C’est ainsi qu’un passager d’un vol de retour Tui en provenance de Grèce a décrit l’expérience à BBC News. Le vol de Zante, en Grèce, à Cardiff, au Pays de Galles, avait près de 200 personnes à bord, et tout le monde a reçu pour instruction de s’isoler pendant deux semaines après que 16 personnes aient été testées positives au COVID-19.

Les responsables de la santé ont déclaré que sept personnes de trois parties différentes seraient infectées. Mais depuis que les passagers ont été alertés, le nombre de cas confirmés est passé à 16. On ne sait pas si les personnes ont contracté la maladie à bord ou à Zante. Mais tous les passagers et membres d’équipage à bord devraient envisager de réserver un test sans tarder, selon le Dr Giri Shankar de Public Health Wales. Les passagers du vol de 3,5 heures ont déclaré à la BBC que non seulement certains des autres voyageurs n’étaient pas disposés à porter leurs masques, mais que l’équipage n’avait pratiquement rien fait pour faire appliquer les règles.

«Ce vol a été une débâcle. Le type à côté de moi avait son masque autour du cou. Non seulement la compagnie aérienne ne l’a pas attiré, mais elle lui a donné une boisson gratuite quand il a dit qu’il connaissait un membre de l’équipage », a déclaré Stephanie Whitfield. «Des tas de gens enlevaient leurs masques et se promenaient dans les allées pour parler aux autres. Dès que le vol a atterri, une foule de personnes ont immédiatement enlevé leur masque. Le vol était plein de «covidiots» égoïstes et d’un équipage incompétent qui s’en moquait. «

D’autres ont déclaré que les gens ne respectaient pas les consignes de sécurité avant d’embarquer et que les membres du personnel manipulaient les téléphones des passagers pour vérifier les cartes d’embarquement. « C’était un jeu gratuit pour tous de monter dans l’avion », a déclaré Lee Evans à la BBC. «Il y avait des gens qui changeaient de siège.»

Plus inquiétant encore, les passagers ont été annoncés cinq jours après le vol pour s’isoler. Alors que Stephanie Whitefield a décidé de s’isoler avec son mari avant d’avoir la nouvelle, Evans a déclaré avoir été en contact avec de nombreuses personnes dans les jours qui ont suivi le voyage. Là encore, huit mois de pandémie de coronavirus devraient vous apprendre à vous auto-isoler et à faire des tests lorsque vous soupçonnez une exposition au virus.

Evans a déclaré que l’équipage avait fait des annonces sur l’utilisation de masques faciaux pendant le vol et que les personnes présentant des symptômes se sont déplacées vers l’avant de l’avion où le rideau était fermé.

La compagnie aérienne n’a pas d’explication sur ce qui vient de se passer. «Notre équipage est formé selon les normes les plus élevées», a déclaré Tui à la BBC. « Une enquête complète est actuellement en cours, car ces problèmes n’ont pas été signalés pendant le vol ou avant aujourd’hui. » C’est comme si les huit derniers mois n’avaient pas eu lieu.

En théorie, voler pendant la pandémie pourrait être une expérience sûre, comme l’illustre l’étude sud-coréenne. Mais dans la pratique, voler pendant la pandémie de coronavirus pourrait être incroyablement dangereux, aussi prudent que vous soyez. Si vous n’avez pas de chance, ce sont les covidiots à bord de l’avion et des équipages qui ne peuvent pas appliquer les règles qui pourraient vous mettre en danger.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.