Si vous aviez beaucoup de respect pour ce professeur expressif et exigeant, vous ne devriez plus attendre un nouveau chapitre, car vous aurez sûrement envie de le voir dans l’une des plus belles illustrations de Aizawa de Mon université de héros que nous allons montrer ici. De plus, il y a quelque temps, nous avons vu comment My Hero Academia présentait le mystérieux camarade de classe d’Aizawa.

Hey Nouveau venu ici, je ne me suis pas contenté de me gaver les 4 saisons en 1 semaine XD Je pensais que je commencerais le fanart! J’ai donc un Aizawa pour vous tous aujourd’hui ♥ ️ Facilement l’un de mes personnages préférés !! Espérons que vous apprécierez! ♥ ️✨ de BokuNoHeroAcademia

Il n’hésite pas à expulser quelqu’un qui n’est pas digne de faire partie de l’académie, et il ne garde aucun avis Aizawa Il a beaucoup de fans pour son attitude et sa silhouette respectueuse, et bien qu’il semble un peu froid, cette illustration de fan art le place entre de très belles couleurs et une pose de combat complète dans ce qui semble être de la poussière que ses pouvoirs ont soulevée autour de lui. Ce fan n’a pas été court et nous pensons qu’il s’est même amélioré Aizawa de la série. Qu’est-ce que tu penses?

