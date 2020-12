Cette illustration de Dragon Ball montre le côté le plus inquiétant de Frieza

L’illustration la plus terrifiante de Frieza que vous verrez aujourd’hui

Au fil du temps, Dragon Ball a livré antagonistes assez sublimes qui ont marqué toute une génération, cependant, il y a un méchant très puissant qui a été présent dans diverses sagas: Freeza.

Ce personnage est connu et redouté dans diverses galaxies, car son style de combat, sa puissance et son nombre incroyable de serviteurs font de lui un méchant exemplaire. Pour cette raison, un illustrateur et fan de la saga Dragon Ball connu sous le nom de jack_howl, a voulu exalter le côté le plus inquiétant de Frieza à travers une illustration.

Vous ferez des cauchemars avec cette version de Freeza

Ci-dessous, vous pouvez voir comment un artiste est à la hauteur de tous les l’horreur et les atrocités commises par Frieza au fil du temps.

Frieza par @beachxghost de dbz

La photo montre le deux facettes de ce méchant. En haut est affiché dans votre facette initiale représentant une sorte de crâne, et sur la tête se trouvent les étoiles caractéristiques des sphères de dragon.

En bas se trouve le personnage dans l’une de ses dernières évolutions, vous pouvez clairement voir les deux visages de ce méchant, l’un très charismatique et l’autre plein de terreur.

Pensez-vous qu’à un moment donné, les guerriers Z tueront Frieza?

