Lisa Simpson jouant son saxophone

Les dessins des Simpson sont très agréables à l’œil nu et ont toujours attiré l’attention des téléspectateurs en raison de leur couleur de peau jaune et aussi parce qu’ils n’ont que quatre doigts sur leurs mains. En fait, ces versions de les personnages ont évolué avec le temps et cela a fait beaucoup pour les rendre de plus en plus beaux.

Dans ce cas, nous devons voir quelque chose de très différent, car un artiste d’ArtStation appelé Reiko Groß a fait un fan art dans lequel il montre une version farfelue de Lisa. Dans l’image suivante, vous pouvez voir comment les dents du personnage poussent dans une telle frénésie qu’elles ont complètement déformé son visage.

Lisa Simpson Monster – Fan Art x Reiko Groß

Peut-être que cela arriverait si Lisa devenait un monstre, ou cela semble être ce que l’illustration exprime. Honnêtement, c’est une façon très étrange, mais intéressante de regarder le personnage. N’oubliez pas que vous pouvez voir une superbe réplique 3D de la maison des Simpsons.

