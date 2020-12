Cette illustration de Naruto est si brutale qu'elle peut même servir d'arrière-plan pour votre mobile

Ce fond d’écran Naruto est tout simplement brutal

Actuellement, Naruto Uzumaki c’est lui ninja le plus puissant jamais vu dans l’anime, et même si son arc est terminé et que le nouvelle génération de ninjas, il est toujours de grande pertinence pour être le Hokage du village.

Pour cette raison, de nombreux adeptes ont été inspirés pour faire des représentations numériques de ce personnage, y compris des dessins et fonds d’écran pour votre bureau mobile. Ci-dessous, vous pouvez voir une illustration montrant deux versions de Naruto converge en un.

J’ai fait un fanart de ma forme de ninetails préférée! Laissez-moi savoir ce que vous pensez! (Je prends aussi des commissions @ tho.art_ 🦊🐏) de Naruto

L’image a été publiée par un artiste numérique connu sur la plate-forme Reddit sous le nom de TheTwoHornedOne, et comme vous pouvez le voir sur le côté droit est forme humaine naruto, cependant, le chakra qui en émane simuler le Kurama, et à son tour se joint à parts égales pour devenir un être beaucoup plus puissant. C’est clairement une référence à la Les premiers affrontements de Naruto et le désir imminent de contrôler le renard.

Utiliseriez-vous cette image comme fond d’écran?

Image vedette | Img.wallpapersafari

