Formation Saitama contre la grande équipe de super-héros Marvel et DC

Marvel et DC ont un grand catalogue de super-héros qui ont des histoires très intéressantes. Chacun de ses personnages ont montré des compétences impressionnantes Ils ont certainement attiré l’attention de nombreux téléspectateurs, mais seraient-ils suffisants pour tenir tête à Saitama?

La réputation de One Punch Man est donnée par sa capacité à éliminer ses ennemis d’un seul coup, car il a une force énorme qui n’est comparable à rien. Si un jour affrontera les Avengers et la Justice LeagueIl serait sûrement un adversaire très difficile, comme le montre l’artiste ArtStation connu sous le nom de Woo Chul Lee dans l’une de ses illustrations. Ci-dessous, vous pouvez voir ce qui se passerait si cette bataille avait lieu.

One Punch Man vs Marvel et DC – Fan Art x Woo Chul Lee

Ce Fan Art a été très cool avec le style artistique qui a été donné à la scène et à chaque personnage. Ici, nous pouvons voir Saitama suspendre superman sans effort pour montrer à Batman, Iron Man et Captain America à quel point il est fort. Sans aucun doute, ce serait un rival qu’il vaut mieux ne pas approcher. D’un autre côté, Saitama a affronté d’autres personnages d’autres franchises comme Bruce Lee, Goku de Dragon Ball et The Boys.

