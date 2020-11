Rick & Morty aux yeux rouges diaboliques

Grâce à la grande variété d’aventures dans lesquelles nous avons vu Rick & Morty au cours de la série, il est facile de reconnaître son style artistique. Les personnages, les objets et les paramètres ont une essence qui les rend uniques par rapport aux autres séries animées 2D. On pourrait même dire que les fans savent si bien à quoi ressemblent les protagonistes ils pouvaient les dessiner sans aucun problème.

Cependant, un fan de la franchise nommé Rodney Amirebrahimi a décidé de faire quelque chose de différent et l’a partagé avec les utilisateurs de CGSociety. C’est un illustration en style cartoon réaliste de Rick & Morty et c’est tellement cool que vous pourriez même avoir un peu peur.

Ce serait le design de Rick & Morty dans un univers alternatif

Dans l’image suivante, vous pouvez voir tous les détails de ce fan art.

Rick & Morty repensé en dessins animés réalistes – Fanart x Rodney

Amirebrahimi

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une version très différente de l’original Rick & Morty, car les visages, les tenues et les objets sont beaucoup plus détaillés, car les rides, les ombres et les cheveux ressortent. C’est une manière très intéressante de recréer ces protagonistes, même que Le regard étrange de Rick est un peu intimidant. Ce n’est pas la première fois que les fans essaient de faire une version réaliste de Rick, en fait, un artiste a réinventé Rick Pickle comme s’il faisait partie du monde réel.

