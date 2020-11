Saitama dans l’espace – One Punch Man

De nombreux mangas et anime d’action ont révélé des personnages principaux et des méchants avec des niveaux de puissance élevés, les amenant à s’affronter dans des combats impressionnants. One Punch Man est allé plus loin, depuis son lancement en tant que série animée, il a laissé toutes les personnes présentes sans voix. Le responsable: Saitama.

Savoir plus: Créez une réplique Minecraft exacte de l’appartement de Saitama dans One Punch-Man

Cet homme chauve en cape est capable de vaincre les êtres les plus puissants de la Terre et de l’univers, avec un seul coup de poing. De plus, acquérir cette force ne lui a pris que 3 ans d’entraînement intensif.

Eh bien, s’il y a une confrontation à laquelle on pourrait résister, même si ce ne sera pas comme ça, c’est contre Hellstar Remina, une planète inconnue apparaissant à travers un trou de ver. Méfiez-vous de ce croisement brutal entre les deux séries:

journée d’épicerie de OnePunchMan

Savoir plus: Saitama a un cosplay de chien digne de “Wow Punch-Man”

Cette image peut parfaitement être votre fond d’écran. Un croisement entre deux séries qui montrent, d’une part, le héros le plus puissant de tous les temps, et de l’autre, ** la planète la plus inconnue et la plus dangereuse de l’univers. **

Enfin, nous aimerions vous recommander le cosplay que Saitama mérite.

Autres objets One Punch Man que vous pourriez aimer