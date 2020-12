One Piece: Luffy, Sanji, Usopp, Zoro et Nami

Actuellement déjà One Piece a plus de 1000 épisodes dans lequel nous avons pu voir les personnages principaux grandir et surmonter des objectifs dans différentes parties du monde. Certains des plus aimés sont Luffy, Sanji et Zoro, ensemble connus sous le nom de le monstre trio pour leurs capacités.

Même si tant de temps s’est écoulé dans l’anime, je nous n’avons pas vu de changements physiques dans les personnages. Cependant, comme tous les êtres vivants, le temps viendra où ils vieilliront. Un artiste DeviantArt nommé Christian Nauck a imaginé cette étape dans la vie des personnages et en a fait un grand fanart.

Old Luffy, Sanji et Zoro – Fan Art x Christian Nauck

En fait, cette illustration est basé sur le chapitre # 71 du manga One Piece où Luffy, Sanji et Zoro mettent des barbes blanches pour se déguiser. Cependant, cette illustration nous fait les regarder d’une manière plus sérieuse et intéressante. Vous pouvez également voir à quoi ressemblerait One Piece avec le style artistique Family Guy.

Savoir plus: Voici comment seraient les protagonistes de One Piece dans la vraie vie: obtenez des recréations exactes grâce à l’IA

Autres objets One Piece que vous aimerez