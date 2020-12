Cette illustration réaliste de Sailor Moon est spectaculaire

Meilleure illustration de Bunny Tsukino que vous verrez aujourd’hui

De nombreux adeptes de anime sailor moon attendent le super film c’est sur le point de première dans les prochains jours. Les émotions des fans se font sentir et ils le montrent en mettant en lumière nouveaux fan arts inspirés de certains personnages de l’anime.

C’est le cas d’un artiste connu sous le nom de SerafinaNord dans le Plateforme Reddit, qui a illustré l’un des héroïnes d’une manière très réaliste. Ci-dessous, vous pouvez voir tous les détails.

Absolument magnifique? De Sailormoon

Comme vous le verrez, dans l’image que l’artiste l’a exprimée sentiments et affection envers la série à travers un fascinant illustration où il honore le protagoniste principal: Bunny Tsukino, populairement connu Sailor Moon.

Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser passer le réalisme présent dans l’illustration. Sailor Moon est montré tenant dans sa main le puissant sceptre lunaire, et reflète à son tour le transformation en mode héroïque, donc le costume de combat n’est pas complet. Si vous aimez cette saga, vous voudrez savoir quels sont les personnages les plus populaires et les plus aimés du public.

Image vedette | Anmosugoi