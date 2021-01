Cette image de Fubuki de One Punch Man mérite d'être le nouveau fond d'écran animé pour votre mobile

Un dessin numérique élégant de Fubuki

L’univers One Punch Man regorge de héros et méchants assez cool, chacun de ces héros présente un capacité extraordinaire et donné au grand nombre de personnes compétences uniques, ils sont catalogués par classes.

L’un de ces personnages est le héroïne connue sous le nom de Fubuki, cela appartient à la Classe B et il est considéré rang 1, la transformant en un être assez puissant. Grâce à sa popularité, il a réussi à accueillir un grand nombre de fans et l’un de ses plus fidèles adeptes a créé un fond d’écran en direct parfait pour votre mobile. Tu veux le voir? Bien sûr que oui!

La glamour Fubuki utilise son pouvoir

Le travail que vous verrez ensuite est grâce à illustrateur et animateur numérique connu sous le nom d’Anihop, qui a publié sur la plateforme Reddit un animation de la puissante Fubuki utilisant ses capacités psychiques.

J’ai animé cette photo de Fubuki de OnePunchMan

Il est à noter que l’apparence présentée par Fubuki est fidèlement ajusté à la version officielle, car il a son costume de gala et ses Hoyas, quelque chose qui caractérise ce personnage à 100%. Comme si cela ne suffisait pas, l’illustration est adaptée avec le format mobile afin que vous puissiez le télécharger et le montrer comme fond d’écran pour votre mobile. Si vous souhaitez voir plus d’actualités sur One Punch Man, nous vous invitons à voir cet ensemble de cosplay de Fubuki et Tatsumaki.

Utiliseriez-vous cette animation comme fond d’écran?

Image vedette | Images8.alphacodeurs

