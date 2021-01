Il n’a jamais été aussi bon marché d’avoir une smartwatch.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Wearables

Le marché de la smartwatch est un marché curieux. D’une part, nous avons des appareils avec un prix élevé comme l’Apple Watch et d’autre part des montres intelligentes extrêmes avec des prix très bon marché mais qui ne sont pas assez intelligents, sans oublier leur batterie très pauvre.

Heureusement et comme cela arrive presque toujours, Xiaomi a quelques montres dans son catalogue assez intéressant non seulement pour ses fonctions mais aussi pour son prix. Nous ne pouvons pas non plus oublier le magnifique Mi Band, qui, bien que n’étant pas une montre en soi, nous donne également l’heure, entre autres.

Maintenant, Xiaomi n’est pas le seul sur le marché des montres intelligentes bon marché. Si nous savons bien chercher, nous pouvons trouver des appareils qui, sans être les plus premium du marché, remplissent parfaitement leur fonction. Un exemple clair est le produit que nous vous proposons ci-dessous.

Pour près de 30 euros, vous pouvez avoir une smartwatch au poignet

Pour à peine 30 euros on peut avoir une smartwatch au poignet. C’est aussi simple que cela, sans tricherie ni carton. C’est une montre intelligente avec un écran tactile IPS de 1,3 pouces qui, en plus d’indiquer l’heure – ce serait plus -, dispose de capteurs de mouvement pour surveiller notre fréquence cardiaque, la qualité de notre sommeil sans oublier d’enregistrer toute activité physique que nous faisons pendant la journée comme la marche, la course, le vélo et plus encore.

Bien sûr, il nous informera également lorsque nous recevrons un appel sur le smartphone, un SMS, un e-mail, il notifiera également les notifications de certaines applications populaires telles que Facebook, Twitter et même WhatsApp. Malheureusement, l’un des principaux problèmes de ce type d’appareil économique est son autonomie. Bien que ce modèle dispose d’une batterie de 210 mAh qui promet une durée allant jusqu’à 10 jours.

Comme nous l’avons déjà dit son prix n’est que de 31,99 euros ce qui en fait un gadget parfait à offrir à une connaissance ou à un membre de la famille, même pour soi-même, si nous avons besoin d’une montre bon marché pour marcher, courir ou faire tout autre type d’exercice. Tout cela avec la garantie et le bon service de vente Amazon.

Savoir plus: Montre intelligente GRDE