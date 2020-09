Une nouvelle émission de télé-réalité enverra une personne moyenne dans l’espace après avoir été testée dans divers essais contre d’autres candidats.

Le spectacle, appelé Space Hero, est prévu pour ses débuts en 2023.

Le gagnant passera 10 jours sur la Station spatiale internationale pendant que toute son aventure est enregistrée.

Lorsque la NASA a révélé qu’elle allait commencer à compter davantage sur la commercialisation pour l’aider à financer ses aventures dans l’espace, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Missions sponsorisées? Donner un nom aux roquettes? Tout était sur la table, vraiment, mais je ne pense pas que quiconque aurait prédit une émission de télé-réalité se déroulant dans l’espace.

Eh bien, il semble que c’est exactement ce que nous allons obtenir, car une société de production basée aux États-Unis appelée Space Hero Inc. est en pourparlers avec la NASA pour organiser une émission de téléréalité basée sur un concours qui aboutira finalement à un Joe moyen ou Jane se dirige vers la Station spatiale internationale pendant plus d’une semaine, tandis que des caméras capturent chacun de leurs mouvements.

Comme le rapporte Deadline, l’émission est censée faire ses débuts en 2023, mais il y a beaucoup de travail à faire avant qu’un tel programme n’atteigne les ondes. Le spectacle lui-même, Space Hero, ne sera pas scénarisé et ressemblera à American Idol, mais le prix sera un voyage dans l’espace plutôt qu’un contrat d’enregistrement.

Une fois les candidats sélectionnés, ils seront soumis à une série de tests et d’essais pour voir qui conviendrait le mieux pour un voyage dans l’espace. Vous ne pouvez pas simplement attraper n’importe quelle personne au hasard dans la rue et l’envoyer en mission spatiale sans savoir de quoi son corps et son esprit sont capables. Après avoir terminé les essais, qui constitueront une bonne partie du spectacle, le dernier candidat restant aura remporté le droit de voler dans l’espace à bord d’un vaisseau SpaceX Crew Dragon et de passer 10 jours à bord de la Station spatiale internationale.

Bien que le spectacle soit nouveau, il est en fait depuis plus d’une décennie sur une base de démarrage / arrêt. L’idée est née il y a longtemps pendant le programme de la navette spatiale, mais a dû être supprimée une fois que la NASA a commencé à compter sur les fusées russes pour les voyages vers l’ISS. Maintenant que SpaceX et (vraisemblablement) Boeing enverront des astronautes au laboratoire en orbite depuis le sol américain, l’idée du spectacle a pris un nouveau souffle.

On s’attend à ce que les vols spatiaux privatisés soient une grosse affaire dans un avenir pas si lointain, mais de tels voyages vont évidemment coûter énormément d’argent. Space Hero, en revanche, offrira à une personne plus ordinaire la chance de vivre le frisson de voyager dans l’espace, et avec l’aide de la NASA, ce sera certainement un gros problème non seulement aux États-Unis, mais à l’étranger.

