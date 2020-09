Le télescope spatial Hubble exploité par la NASA et l’ESA a renvoyé une autre image époustouflante d’une zone spatiale.

L’amas d’étoiles globulaires connu sous le nom de NGC 1805 est une collection d’étoiles d’âges et d’intensités variables.

Les étoiles bleues brûlent plus chaud et éteignent la lumière UV, tandis que les étoiles rouges éteignent la lumière infrarouge, et Hubble peut capturer les deux grâce à sa position au-dessus de l’atmosphère terrestre.

L’image ci-dessus peut ressembler à une capture parfaitement synchronisée d’un feu d’artifice explosant dans les airs, mais il s’agit en fait d’une collection distante d’étoiles appelée NGC 1805. C’est ce qu’on appelle un amas globulaire d’étoiles, et vous pouvez voir pourquoi. L’image a été capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA, et en plus d’être un magnifique morceau de bonbon pour les yeux, c’est aussi un exemple impressionnant de la raison pour laquelle les télescopes spatiaux sont si importants pour notre compréhension de l’espace.

Comme l’explique le site Web Hubble, l’amas est une collection dense d’étoiles qui sont beaucoup plus proches que n’importe quelle étoile de notre propre Soleil. Les étoiles sont «100 à 1 000 fois plus proches» les unes des autres qu’aucune autre étoile ne l’est de notre Soleil, ce qui est assez incroyable.

Avec autant d’étoiles occupant une seule zone, vous pourriez être tenté de vous demander quels types de planètes sont en orbite autour d’elles. Si les planètes étaient en orbite autour de ces étoiles, elles auraient une vue incroyable, mais l’équipe Hubble dit que les chances sont faibles. Lorsque les étoiles se forment et à une telle proximité, les systèmes planétaires entourant ces étoiles sont «improbables», selon les scientifiques.

Quant aux incroyables variations de couleurs que nous voyons dans l’image, c’est en fait un sous-produit de la façon dont l’image a été capturée ainsi que des différences dans les étoiles elles-mêmes. Les étoiles qui apparaissent en bleu sur l’image sont détectées en utilisant une lumière proche des ultraviolets. Ils brûlent plus chaud que les étoiles orange et rouge, qui émettent plus de lumière proche infrarouge. Le fait que nous puissions voir toutes ces étoiles est dû au fait que Hubble est un télescope spatial, plutôt que basé au sol.

L’image en taille réelle est disponible ici:

L’atmosphère terrestre absorbe très bien la plupart des rayons ultraviolets. Un peu de lumière UV se faufile encore, mais les télescopes au sol ne peuvent pas capturer cette image de la même manière qu’un télescope spatial. Sans avoir à gérer l’atmosphère terrestre, Hubble peut détecter la lumière UV ainsi que la lumière infrarouge, brossant ainsi une image beaucoup plus claire de cette zone particulière de l’espace.

«Habituellement, les amas globulaires contiennent des étoiles qui naissent en même temps; cependant, NGC 1805 est inhabituel car il semble héberger deux populations différentes d’étoiles espacées de plusieurs millions d’années », explique l’équipe de Hubble. «L’observation de ces amas d’étoiles peut aider les astronomes à comprendre comment les étoiles évoluent et quels facteurs déterminent si elles finissent leur vie en tant que naines blanches ou explosent en tant que supernovae.»

