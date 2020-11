Cette recréation 3D d’Escanor est la meilleure que vous verrez cette semaine

L’un des personnages qui se démarque le plus dans l’anime Les sept péchés capitaux c’est Escanor, puisque sa grande taille le distingue des autres, et pas seulement cela, mais aussi sa corps entièrement tonique, une puissance et une arme incroyables en font un vrai char de combat. Pour cette raison, de nombreux fans se démarquent par des fanarts super réalistes qui vous feront douter qu’il soit vraiment numérique.

Cependant, un fan de la plate-forme ArtStation et amoureux de la série, a a rendu hommage au personnage Escanor de la meilleure façon, à travers la création d’un rendu digne de créer une figurine.

Découvrez ce rendu pour votre collection The Seven Deadly Sins

L’artiste connu sous le nom de Rufat Melikov, a partagé un conception numérique où il simule une figurine très bien réalisée d’Escanor. Il regorge de détails de la tête aux pieds.

Vous allez adorer ce rendu 3D du personnage Escanor de The Seven Deadly Sins

Et comme vous pouvez le voir, le personnage est en position verticale montrant tout son corps culturel portant ses vêtements déchirés classiques. Dans sa main droite, il tient son emblématique “Hache divine Rhitta”, tandis que dans sa main gauche, il utilise son compétence connue sous le nom de Sunshine.

Sans aucun doute, ce rendu 3D vaut une impression, vous ne pensez pas?

