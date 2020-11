Affiche du film Black Panther de Marvel

En plus d’être le roi de Wakanda, T’Challa a gagné un poste aux côtés des Avengers dans son manteau Black Panther. C’est une culture qui a été maintenue pendant de nombreuses années transmise de génération en génération. Heureusement, nous avons pu voir l’adaptation en direct du personnage joué par l’acteur Chadiwck Boseman.

Étant l’un des films les plus réussis de Marvel, Black Panther a réussi à devenir de plus en plus populaire tout au long de ses apparitions au MCU. Pour cette raison, un fidèle adepte de la franchise a décidé créer une sculpture Black Panther cela a été plus incroyable que beaucoup ne l’imaginent.

Voici comment créer votre propre figurine Black Panther

Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo du processus que l’artiste de la chaîne YouTube connue sous le nom de Sculpt Art fait pour sculpter l’un des Avengers les plus aimés.

La vidéo montre comment cette œuvre d’art est faite à partir de zéro, le sculpteur fait d’abord un croquis sur une feuille, crée la base et commence à modeler la pose du personnage. Puis il donne des détails très précis sur chaque partie du corps pour lui donner une touche de réalisme et à la fin il le peint. Le résultat est très cool et encourage de nombreux autres fans de la franchise à sculpter leurs super-héros préférés. Il est à noter qu’il y a aussi des adeptes qui ont recréé le masque Black Panther avec une imprimante 3D.

