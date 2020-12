Eren Titan vs Armored Titan dans Attack on Titan

Attack on Titans est un anime qui réserve de nombreuses surprises. Nous n’avons pas seulement été touchés par les combats incroyables que les forces spéciales ont eues avec les Titans, mais aussi quand Eren parvient à transformer dans l’une de ces monstruosités pour défendre vos amis.

L’une des batailles les plus mémorables de toutes est sans aucun doute celle de Eren Titan contre le Titan blindé. Pour cette raison, un artiste nommé Dr Garuda a partagé sur sa chaîne YouTube l’impressionnante sculpture qu’il a réalisée pour honorer les deux personnages. Vous pouvez le voir dans la vidéo suivante.

Les détails de l’anatomie est juste parfaite, car les muscles, le visage et chaque partie du corps ont des textures très réalistes et de grande qualité. Bien sûr, il est une figure magnifique que tout adepte de Shingeki no Kyojin voudrait pour leur collection de Titans. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir une superbe illustration basée sur la dernière saison d’Attack on Titan.

