Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Événements

Pour beaucoup, les couvertures mobiles ne sont pas nécessaires. Selon ces utilisateurs, mettre une couverture sur un téléphone mobile charge les années de travail lors de la conception d’un téléphone d’un coup. Ils les rendent plus gros et vous empêchent de profiter des finitions haut de gamme dont les appareils bénéficient aujourd’hui. Cependant, beaucoup d’autres pensent le contraire, Les capots protègent le terminal, il existe de nombreuses couleurs et surtout, ils ajoutent de la personnalisation.

Il existe des couvertures pour tous les goûts. Gel, couleurs dures, unies, avec motifs, etc. etc. L’avantage de mettre une couverture sur un terminal est de pouvoir donner cette touche distinctive et unique à notre style. Il y en a aussi de tous les prix, certains pas chers, d’autres un peu plus chers … et enfin les très chers comme ces couvertures que nous vous montrons ci-dessous dont la conception et la fabrication doivent être reconnues comme uniques.

Rendez votre smartphone vraiment différent avec ces étuis en bois

KerfCase est une entreprise qui a exploité les affaires de cas. Plutôt que d’offrir aux consommateurs des housses en plastique ou en gel typiques, ils ont pensé qu’il valait mieux vendre des étuis élégants avec des finitions haut de gamme. Et quel matériau serait le meilleur pour cela? Eh bien le bois.

KerfCase produit des étuis pour les téléphones iPhone et Google Pixel, ainsi que pour certains modèles d’appareils Samsung. Ils fabriquent également d’autres accessoires, tels que des porte-cartes ou des accessoires de bureau, oui, tous en bois de qualité. Un vrai délice visuel.

Maintenant, comme on pouvait l’imaginer, ces housses ne sont pas vraiment bon marché et certains modèles peuvent coûter 80 dollars ou plus. Mais honnêtement, si vous souhaitez vous faire dorloter et personnaliser votre appareil de manière unique, peu de meilleures options que cela que nous pouvons imaginer.

Nous vous laissons un lien vers son magnifique site Web où vous pouvez passer des heures et des heures à regarder les fabuleux designs. Nous avons déjà en a choisi quelques-uns pour nos appareils mobiles.