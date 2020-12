L’un des plus grands méchants de tout l’univers Marvel est le Dr Doom, quelqu’un connu pour être l’un des principaux ennemis de Fantastic Four. Ce personnage a un apparence assez intimidante en raison de son corps et de sa tenue métallique avec un tissu vert. En outre, il se distingue également par ses capacités, telles que le contrôle magique, le transfert d’esprit, l’intelligence, la force surhumaine, la régénération surhumaine et bien d’autres.

En hommage à ce méchant, un artiste d’ArtStation nommé Su Yeong Kim a réalisé un incroyable statue numérique que chaque fan aimerait avoir dans sa collection. Ci-dessous, vous pouvez voir comment cette œuvre d’art spéciale à laquelle il a consacré beaucoup de temps s’est avérée.

Statue réaliste de Dr.Doom – Fan Art x Su Yeong Kim

Statue de visage réaliste de Dr.Doom – Fan Art x Su Yeong Kim

Les détails de la figure sont assez impressionnants, car chaque partie du corps a textures très réalistes qui le rendent plus accrocheur. Même les yeux et la bouche semblent totalement réels.

