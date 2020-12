My Hero Academia: épisode 76 saison 4

Dans My Hero Academia, Midoriya a surmonté de nombreux obstacles qui l’ont amené à progresser de plus en plus dans sa carrière de héros. Évidemment, nous avons vu plusieurs combats épiques, mais aucun n’est comparable à celui qui on pouvait voir dans la saison 4 épisode 76 où Midoriya et Eri affrontent directement Overhaul.

Comme cela est devenu l’un des moments les plus appréciés des fans, un artiste nommé Patrick_Garcia a partagé une œuvre d’art incroyable basée sur ledit épisode sur CGSociety. Il s’agit de une statue numérique de Midoriya et Eri avec des détails incroyables. Vous pouvez le voir dans l’image suivante.

My Hero Academia: Midoriya et Eri – Fan Art x Patrick_Garcia

My Hero Academia: Midoriya et Eri – Fan Art x Patrick_Garcia

Ce Fan Art montre parfaitement le moment où Midoriya défend Eri Révision en utilisant son One For All à un niveau élevé. Une autre grande chose est que l’artiste a fait deux versions, une avec une puissance inférieure et une autre avec une énergie exceptionnelle de son corps.

Savoir plus: My Hero Academia: Voici à quoi ressemblerait All Might s’il s’agissait de Marvel