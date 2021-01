Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’imagination est l’une des capacités les plus précieuses des êtres humains et ceux-ci trouvent leur meilleure place à plusieurs reprises dans les jeux vidéo, c’est le cas d’un croisement entre Terraria et Neon Genesis Evangelion qui semble phénoménal.

Cette carte a été créée par des utilisateurs de Steam TheaVanherst et Alexmiles, qui a utilisé une image originale d’Evangelion pour faire leur création, une création qui a été “environ 70 à 80 heures, fait manuellement avec quelques images de référence”

Cette carte est un hommage non seulement à Evangelion, mais aussi à Terraria. Vous devez comprendre beaucoup de choses sur la couleur juste pour déterminer quels blocs utiliser afin que l’Eva-01 ait les bonnes teintes et nuances, et cela n’entre même pas dans les détails de l’intérieur du cuirassé.





Si vous souhaitez télécharger cette carte, vous pouvez le faire sur la page de la communauté Steam où il y a un lien pour la télécharger.

TheaVanherst a l’intention de se moderniser avec une deuxième unité Eva, la 02 Red, dans les mois à venir pour créer “un champ de bataille” donc cela semble intéressant.

